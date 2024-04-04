حق عرب الحلقة 25 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

تعرض اليوم الحلقة 25 من مسلسل حق عرب ، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي علي عدد من القنوات الفضائية .

ويعرض على قناة «حكايات» الساعة ٨:٣٠ مساء، ويعاد الساعة ٢:٣٠ بعد منتصف الليل، والساعة ٨:٣٠ صباحا، والساعة ٢:٣٠ عصرا.

كما يتم عرض المسلسل على قناة «حكايات٢» الساعة ١١:٣٠ مساء، ويعاد عرضه الساعة ٥:٣٠ فجرا، والساعة ١١:٣٠ ظهرا، والساعة ٥:٣٠ مساء.

ويعرض مسلسل حق عرب الساعة 9 مساء على قناة on drama و الساعة 12 بعد منتصف الليل على on ، كما يعرض في التاسعة مساءا علي قناة عمان .

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، دينا فؤاد ، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.