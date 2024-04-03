مسلسل حق عرب الحلقة 24.. زواج حنان وعبد ربه

شهدت الحلقة 24 من مسلسل حق عرب العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

وشهدت الحلقة زواج حنان وعبد ربه، وحذرها الأخير من الإنجاب.

فيما شهدت الحلقة ذهاب أحمد العوضي الي منزل عبد ربه للانتقام ولكن أصدقاءه لحقوا به في آخر لحظة.

وتنتهي الحلقة على محاولة أحمد العوضي تعاطي المخدرات مرة أخرى.

مسلسل حق عرب

تصدر مسلسل حق عرب التريند بعد عرض الحلقة الـ24

وتساءل رواد السوشيال ميديا عن مواعيد الحلقة 25 والقنوات الناقلة.

مواعيد مسلسل حق عرب الحلقة 25

مسلسل حق عرب الحلقة 25 يعرض 8 مرات يوميًا على قنوات ART، حيث يعرض على قناة «حكايات» الساعة 8:30 مساء، ويعاد الساعة 2:30 بعد منتصف الليل،

والساعة 8:30 صباحا، والساعة 2:30 عصرا.

كما يتم عرض المسلسل على قناة «حكايات٢» الساعة 11:30 مساء، ويعاد عرضه الساعة 5:30 فجرا، والساعة 11:30 ظهرا، والساعة 5:30 مساء.

موعد عرض مسلسل حق عرب على ON

ضمن خريطة رمضان 2024 أعلنت شبكة قنوات ON عرض مسلسل حق عرب على شاشاتها في المواعيد التالية:

1- الساعة 9 مساء على قناة on drama

2- الساعة 12 بعد منتصف الليل على on

3- منصة واتش إت