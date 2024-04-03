عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دينا فؤاد تشعل أحداث الحلقة 24 من مسلسل «حق عرب» بزواجها من رياض الخولي

صدى البلد

أحداث مثيرة ومشوقة يشهدها مسلسل "حق عرب" بطولة النجمين أحمد العوضي ودينا فؤاد، حيث أشعلت دينا فؤاد والتي تجسد بحرفية شخصية "حنان الغرباوي"، أحداث الحلقة 24، بزواجها من رياض الخولي، والذي يجسد شخصية المعلم عبد ربه، كبير المغربلين، فى سياق الأحداث، حيث يأتي زواجها من عبد ربه؛ بعد حدوث مشاحنات بينها وبين خطيبها "عرب السويركي" يجسده أحمد العوضي.

وفى مشهد مؤثر ظهرت "حنان الغرباوي" دينا فؤاد، أمام فستان عرسها وهي حزينة وتبكي بالدموع؛ كونها ستتزوج من المعلم "عبد ربه"، وليس من "عرب السويركي" أحمد العوضي، وجسدت دينا المشهد بحرفية كبيرة وبصدق في التمثيل والأداء، وأيضا في مشهد ليلة زفافها، حيث طلب منها المعلم عبد ربه عدم الإنجاب، وهو الشيء الذي وافقته عليه، وطالبها بإزالة الرحم عن طريق عملية طبية، لكنها رفضت إزالة الرحم، وأخبرته إنها لا ترغب في الإنجاب ولكنها ستتبع الطرق الأخرى.

وشهدت الحلقة ذهاب "عرب السويركي" أحمد العوضي، إلى المغربلين وتحديدا منزل عبد ربه، ليلة زفاف حنان، وفى يده سكين؛ كي ينتقم من عبد ربه الذي تزوج خطيبته، لكن أصدقاءه منعوه من الدخول ومواجهة عبد ربه، وطالبوه بعدم التسرع؛ خشية من دخوله السجن.

وكانت النجمة دينا فؤاد قد تصدرت تريند موقع "إكس" تويتر سابقا، مرتين، واحتل هاشتاج "#دينا فؤاد" المركز الأول في قائمة الأكثر تداولا، وذلك عقب عرض أحداث الحلقة 17 من مسلسل "حق عرب"، كما سبق وتصدرت الترند عقب عرض الحلقة 15 من المسلسل، بهشتاج "#حنان مظلومة حق عرب"، واحدثت جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

مسلسل "حق عرب" يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 أبريل 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة و5 محافظات|تفاصيل عاجلة الآن

مصدر بالكهرباء يكشف حقيقة وقف تخفيف الأحمال في عيد الفطر

بعد إعلان الحكومة موعدها.. هؤلاء محرومون من إجازة عيد الفطر المبارك

البيت الأبيض يعلق على رفض زعماء الجاليات الإسلامية دعوة بايدن للإفطار

بنتها سألتني .. حسام حبيب يفجر مفاجأة تخص شيرين | فيديو

سوناك: بريطانيا تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي

ترشيحاتنا

مفاجآت باعترافات طفلة سورية تعدى عليها طالب جامعة شهيرة بأكتوبر |خاص

الاقتصاد المصري بخير.. 40 مليار دولار تنعش خزينة البنك المركزي وتعيد الحياة إلى الجنيه

علامات ليلة القدر.. ليلة صافية لا برد فيها ولا حر ولا عواء كلاب

موجهة الشكر لـ مصر.. سلطنة عمان تستقبل جرحى فلسطينيين من غزة للعلاج |صور

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة و5 محافظات|تفاصيل عاجلة الآن

البيت الأبيض يعلق على رفض زعماء الجاليات الإسلامية دعوة بايدن للإفطار


ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المقادير المظبوطة لعمل الكحك الناعم البلدي

اوعى تشتريها.. «سلامة الغذاء» تحذر من نوع جبنة موتزريلا ينتشر بالأسواق

بشرى لسكان تلك المدن| أسعار أراضي الإسكان المتوسط.. اعرف الشروط

بالصور.. أغرب سيارة فولكس فاجن بقوة 20 حصانًا وعجلات خلفية غريبة

فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم إفطارا جماعيا لـ 8 آلاف أسرة بالصعيد ..صور

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ