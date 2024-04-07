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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طرح فيلم العميل صفر على منصة شاهد

العميل صفر
العميل صفر

أعلنت منصة شاهد عن عرض فيلم “العميل صفر” خلال إجازة الفطر المبارك، بعد رفعه من دور العرض خلال الأشهر الماضية . 

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

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تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية

وكان آخر أعمال أكرم حسني هو مسلسل “ بابا جه” ، والذي خاض من خلاله الماراثون الرمضاني الحالي . 

المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.

فيلم العميل صفر منصة شاهد سليم مصطفى سامي مغاوري الطفل سليم مصطفي اكرم حسني أسماء أبو اليزيد

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