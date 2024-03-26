أكرم توفيق وحسين الشحات ضحايا حلقة رامز جاب من الآخر

يحل كل من أكرم توفيق وحسين الشحات ضيفا الفنان رامز جلال في حلقة اليوم ببرنامجه الشهير رامز جاب من الأخر، المقرر عرضه الحلقة بعد قليل على شاشة قناة MBC مصر، وتبث الحلقة على منصة شاهد بعد عرضها التليفزيوني.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.