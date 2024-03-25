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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مفاجأة غير متوقعة بشأن ضحايا حلقة اليوم من رامز جاب من الآخر

صدى البلد

وقع الفنان طارق لطفي والفنان محمد رياض، ضحايا برنامج المقالب "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الإثنين.

 

ضحايا رامز جاب من الآخر اليوم 15 رمضان

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وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

 

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

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