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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. صراخ ورعب انتصار وميرهان حسين في مقلب رامز

رامز جاب من الأخر
رامز جاب من الأخر

وقعت الفنانتان انتصار وميرهان حسين، ضحيتي مقلب “رامز جاب من الآخر”، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد.

وخلال أحداث المقلب، دخلتا الفنانتان في حالة من الرعب الشديد في مواجهة نعامة رامز جلال، قبل أن يصرخا من الموقف.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.


 

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