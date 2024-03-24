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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامز جاب من الآخر.. ميريهان حسين تفجر مفاجأة عن السبب الرئيسي لاعتزالها

رامز جاب من الأخر
رامز جاب من الأخر

وقعت الفنانتين ميريهان حسين، وانتصار، ضحايا مقلب رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد. 

كشفت الفنانة ميريهان حسين، عن السبب الحقيقي وراء اعتزالها الفن والتمثيل، قائلة: "اعتزلت عشان جالي اكتئاب، والله العظيم جالي إحباط".

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذي يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

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