عقد معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، محاضرة مع اللاعبين عقب تناول وجبة العشاء، قبل مواجهة فريق الجونة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد معتمد جمال أن جميع اللاعبين المتواجدين مع الفريق لديهم فرصة للمشاركة والحصول على دور خلال الفترة المقبلة، ولا يوجد لاعب خارج حساباته.

وشدد معتمد جمال على أن الاجتهاد والالتزام في التدريبات هما المعيار الأساسي للحصول على الفرصة والاستمرار ضمن حسابات الجهاز الفني

واستشهد المدير الفني بالناشئ معاذ إبراهيم، الذي قدم مستوى مميزًا خلال مباراة البنك الأهلي، ليواصل التواجد مع الفريق وينضم إلى معسكر الزمالك استعدادًا لمواجهة الجونة

موعد مباراة الزمالك والجونة

يترقب عشاق نادي الزمالك مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الجونة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل» للموسم الحالي 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول الترتيب وحصد النقاط الثلاث.

ويحل الزمالك ضيفًا على الجونة، مساء اليوم الاثنين، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وسط تطلعات جماهير القلعة البيضاء لتحقيق الفوز والعودة بنتيجة إيجابية.

ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، ويأمل الفريق في تحقيق الانتصار من أجل تعزيز موقعه في المربع الذهبي ومواصلة الضغط على فرق المقدمة، وعدم فقدان المزيد من النقاط خلال مشواره بالمسابقة.