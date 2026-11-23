نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

هل تتحرك فرنسا في قضية سد النهضة؟ .. مارين لوبان تُجيب

كشفت مارين لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني اليميني الفرنسي، عن وجهة نظرها في المخاوف المصرية بشأن الأمن المائي والخلاف مع إثيوبيا حول مياه النيل وسد النهضة.

إمام عاشور أمام اختبار العودة في قمة بيراميدز.. أسامة عرابي يكشف موقفه من حسابات عموتة

فتح أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، ملف عودة إمام عاشور إلى التشكيل الأساسي للفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، مؤكداً أن القرار النهائي بشأن مشاركة اللاعب يتوقف على تقييم الجهاز الفني لمدى جاهزيته البدنية والفنية بعد فترة الغياب الأخيرة.

ممنوع الشماريخ في قمة الأهلي وبيراميدز.. شريف طلعت يكشف خطة تأمين طاقم التحكيم

كشف اللواء شريف طلعت، رئيس قطاع النشاط الرياضي بالمجموعة الأفريقية لتأمين المباريات، عن الإجراءات الأمنية المصاحبة لمباراة الأهلي وبيراميدز، مؤكداً حظر استخدام الألعاب النارية والشماريخ داخل الاستاد، ضمن التدابير الهادفة إلى حماية الجماهير والحفاظ على سلامة جميع المشاركين في اللقاء.

أحمد موسى: بيراميدز والزمالك قادران على حصد دوري أبطال أفريقيا.. ويطالب بحكام مصريين للقمة

توقع الإعلامي أحمد موسى أن تكون الفرصة متاحة أمام بيراميدز والزمالك للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، مشيراً إلى أن خروج صن داونز، أحد أبرز المنافسين على البطولة، قد يغير حسابات المنافسة ويفتح الطريق أمام الأندية المصرية.

جدتها عاشت في أسيوط.. مارين لوبان تكشف ملامح سياستها حال وصولها للرئاسة الفرنسية ورؤيتها للعلاقات مع مصر

كشفت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي والمرشحة المحتملة للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027، عن أبرز ملامح برنامجها السياسي حال وصولها إلى قصر الإليزيه.

شعبة الاتصالات: جواز السفر يعيد تشغيل الهواتف المتوقفة بعد التحقق من دخولها

أثارت أزمة توقف الهواتف المحمولة في مصر حالة من القلق بين المواطنين، خاصة بعد مفاجأة عدد من المستخدمين بتوقف أجهزتهم عن العمل دون معرفة الأسباب، وسط تساؤلات حول مدى قانونية دخول هذه الهواتف إلى البلاد، وعلاقة الأمر بالرسوم الجمركية المستحقة، وهو ما كشف تفاصيله محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية.

هل تعود أسعار الذهب للارتفاع مجددا؟.. شعبة المجوهرات تفجر مفاجأة بشأن مستقبل المعدن الأصفر حتى 2027

شهدت أسعار الذهب تحركات متباينة خلال الفترة الأخيرة، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية والمحلية، نتيجة استمرار التوترات السياسية والاقتصادية وتأثيرها على حركة المعدن الأصفر، الذي يعد من أبرز الملاذات الآمنة للمستثمرين.

«إمام عاشور على الدكة».. تامر عبد الحميد يوجه رسالة قوية لعموتة قبل مواجهة بيراميدز

وجّه تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، انتقادات لفكرة الدفع بإمام عاشور في التشكيل الأساسي للأهلي خلال مواجهة بيراميدز، معتبراً أن عودة اللاعب مباشرة إلى التشكيل قد تكون على حساب زملائه الذين قدموا مستويات مميزة في المباريات الأخيرة.

محمود محيي الدين: إطلاق الدورة الرابعة لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية قريبًا

أكد محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه مصر في دعم جهود التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي داخل القارة الأفريقية، من خلال توسيع مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون التكنولوجي، وإقامة المزيد من الشراكات الاقتصادية.