يترقب عشاق نادي الزمالك مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الجونة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل» للموسم الحالي 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول الترتيب وحصد النقاط الثلاث.

ويحل الزمالك ضيفًا على الجونة، مساء اليوم الاثنين، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وسط تطلعات جماهير القلعة البيضاء لتحقيق الفوز والعودة بنتيجة إيجابية.

ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، ويأمل الفريق في تحقيق الانتصار من أجل تعزيز موقعه في المربع الذهبي ومواصلة الضغط على فرق المقدمة، وعدم فقدان المزيد من النقاط خلال مشواره بالمسابقة.

في المقابل، يخوض فريق الجونة المواجهة في موقف صعب، بعدما تراجع إلى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 3 نقاط فقط، ويطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنافسين في البطولة.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري

تقام مباراة الزمالك والجونة اليوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب خالد بشارة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والجونة، باعتبارها الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز، حيث تتيح القناة للجماهير متابعة أحداث المواجهة وتفاصيلها.

طاقم حكام مباراة الزمالك والجونة

أسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم محمود بسيوني حكمًا للساحة، ويعاونه سمير جمال مساعدًا أول، وطارق مصطفى مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى أحمد ماجد مهمة الحكم الرابع.

ويتواجد محمود الدسوقي حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه وليد ناجي، ضمن الطاقم المكلف بإدارة المواجهة المرتقبة بين الزمالك والجونة