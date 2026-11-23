حذر أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء من الاستهانة بمواجهة الجونة المقبلة، مؤكدًا أن المباراة لن تكون سهلة، وأن التعامل معها باستهتار قد يكلف الفريق خسارة النقاط الثلاث.

وقال دويدار، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن الزمالك مطالب بالتركيز الشديد والتعامل بجدية مع لقاء الجونة، وعدم التقليل من المنافس، خاصة أن الفريق الأبيض يحتاج إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأضاف نجم الزمالك السابق: «الزمالك لو استسهل ماتش الجونة هيخسر»، مشيرًا إلى أن الفريق يجب أن يخوض المواجهة بكامل تركيزه، وأن يمنح المنافس الاحترام المطلوب داخل الملعب، لتجنب أي مفاجآت قد تؤثر على موقفه في جدول الترتيب.

وتطرق دويدار إلى تأثير نتيجة مباراة الزمالك والجونة على الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريق الأحمر مع بيراميدز، مؤكدًا أن فوز الفريق الأبيض سيضع لاعبي الأهلي تحت ضغط نفسي إضافي قبل اللقاء.

وأوضح أن انتصار الزمالك سيزيد من الضغوط على الأهلي، ويجعل مواجهة بيراميدز أكثر صعوبة من الناحية النفسية، في ظل أهمية المباراة للفريق الأحمر ورغبته في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مشواره بالدوري.

وتحظى مباريات الزمالك والأهلي وبيراميدز باهتمام جماهيري كبير خلال الفترة الحالية، مع اشتداد المنافسة بين الفرق على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، وهو ما يمنح نتائج المواجهات المقبلة أهمية كبيرة في حسابات المنافسة.