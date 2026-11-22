كشف محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، حقيقة ما أثير بشأن عدم مصافحته للمهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، خلال مباراة السوبر، موضحًا تفاصيل الواقعة التي أثارت جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد الغزاوي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»، إن العلاقة بين مجلسي إدارتي الأهلي والزمالك تقوم دائمًا على الاحترام والتقدير المتبادل، وكذلك العلاقة مع جماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا أن ما حدث لم يكن سوى سوء فهم.

وأوضح الغزاوي أن وصوله إلى مكان المباراة تزامن مع وصول هشام نصر، حيث تبادلا السلام والحديث بشكل طبيعي، قبل أن يدخل الأخير إلى الصالة، بينما توقف هو للحديث مع مدير الصالة، ثم توجه إلى المقصورة لمصافحة الحاضرين.

وأضاف أنه عندما وصل إلى هشام نصر، وجده يستعد للوقوف من أجل مصافحته مرة أخرى، لكنه قال له: «إحنا لسه مسلمين يا بشمهندس برا، مش هنسلم تاني»، في إشارة إلى أنهما تبادلا السلام بالفعل قبل الدخول.

وعلق الإعلامي سيف زاهر على الواقعة، مطالبًا الغزاوي بأنه كان بإمكانه مصافحة هشام نصر مرة أخرى لتجنب إثارة الجدل والتأويلات حول الموقف.

ورد عضو مجلس إدارة الأهلي مؤكدًا أن هشام نصر رجل محترم، وأن العلاقة بينهما يسودها الود والتقدير، مشددًا على أن الأهلي والزمالك مؤسستان كبيرتان تجمعهما علاقات الاحترام المتبادل.

وأشار الغزاوي إلى أنه لم يتوقع أن تتحول الواقعة إلى أزمة أو مادة للجدل، خاصة أنه سبق أن نشر توضيحًا أكد خلاله عدم وجود أي خلاف، لكن البعض فسر المشهد على أنه تجاهل متعمد من جانبه لمصافحة نائب رئيس الزمالك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن لقاءاته مع هشام نصر تتكرر في مختلف المباريات والمناسبات، ولا توجد أي مشكلة بينهما، مؤكدًا أن العلاقة بينهما قائمة على الود والاحترام.

محمد الغزاوي يعلق على تتويج الأهلي بالسوبر

وفي سياق آخر، أعرب محمد الغزاوي عن سعادته بتتويج الأهلي ببطولة السوبر على حساب الزمالك، مؤكدًا أن لاعبي القلعة الحمراء في مختلف الألعاب الرياضية دائمًا على قدر المسؤولية.

وأضاف أن الحفاظ على التركيز وتحقيق البطولات بشكل متواصل ليس أمرًا سهلًا، ويحتاج إلى لاعبين يمتلكون الكفاءة والتركيز، ويقدرون قيمة القميص الأحمر، مشيدًا بما يقدمه لاعبو الأهلي وقدرتهم على تحمل المسؤولية.