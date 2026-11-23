أكد عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن فريق بيراميدز يجب أن يتعامل بحذر مع مواجهة الأهلي، مشددًا على أن الفريق الأحمر يمتلك تاريخًا وشخصية تجعلان المنافسين يحسبون له حسابًا في مختلف الملاعب.

وقال عماد متعب، في تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي يُفرض عليه الاحترام في أي مكان بالعالم، موضحًا أن بيراميدز فريق قوي ومحترم، ويمتلك إمكانيات مميزة ولاعبين على مستوى جيد، إلى جانب مدير فني يقدم أداءً جيدًا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف نجم الأهلي السابق: «أنا بعتقد إن بيراميدز هو اللي يعمل حساب للنادي الأهلي، مش الأهلي اللي يعمل حساب لبيراميدز»، مؤكدًا ثقته في شخصية الفريق الأحمر وقدرته على خوض المواجهات الكبرى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة مهمة أمام بيراميدز، اليوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، مسجلًا العلامة الكاملة، وأحرز لاعبوه 19 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات، وتحديدًا قناتي ON Sport HD 1 وON Sport Max.