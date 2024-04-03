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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أكرم حسني يكشف تفاصيل تجسيده الشخصية الكرتونية «غارفيلد»

أكرم حسني
أكرم حسني

أعرب الفنان أكرم حسني عن سعادته بتقديم النسخة العربية للكارتون العالمي “غارفيلد” ، والذى بالفعل بدأ التسجيل الصوتي لمشاهده.

وقال أكرم حسني، فى تصريحات لبرنامج “عرب وود”، إنه وافق على تجسيد الشخصية لأنها قريبة منه وأنه شعر أنه لن يبذل مجهودا كبيرا، معلقا: “,أنا فيا كتير من الشخصية لأني بحب الأكل جدا وكسول، ولما مش بيكون عندي شغل بقعد على الكنبة باكل وبتفرج عالتليفزيون”.

وأضاف أنه بعد أن بدأ التسجيل الصوتي للشخصية شعر أن نغمة الصوت قريبة من صوته الحقيقي.

وشارك الفنان أكرم حسني فى النصف الأول من الماراثون الرمضاني بمسلسل “بابا جه”، والذى حقق نجاحا كبيرا. 

مسلسل "بابا جه"مكون من  15 حلقة،  بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوى، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف وائل حمدى، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وتدور أحداث المسلسل حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

وكان آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "مكتوب عليا"، بطولة عمرو عبد الجليل، وآيتن عامر، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، وعزة لبيب، ومحمد طعيمة، ومحمود السيسي، وهلا رشدى، وهنا زهران، وأحمد عثمان، وحنان حسن، ومصطفى عبد السلام، وعزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

 

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