على طريقة هنيدي.. أكرم حسني يقدم أغنية مسلسل بابا جه

قدم أكرم حسني المشهور بـ أبو حفيظة، الأغنية الرسمية لمسلسله "بابا جه" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 ، من خلال شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

يبدأ أكرم فى بداية اغنيتة "بابا جه بابا ايه بابا اهو " مثلما فعل الفنان الكوميدي "محمد هنيدي" في اغنيته عن دور الأب "مين حبيب بابا" .

ومن الأغانى التى قدمت للأب أنا ليا أب للفنانة "ياسمين على" من مسلسل إلا أنا، وبنت أبويا للفنانة "هنا يسرى".

وأغنية "أنا ابن أبويا" لـ "مدحت صالح"، فى مسلسل "رحيم" و أغنية يابا "لملك فتحى"، من مسلسل البرنس وأغنية أبويا للنجم "هانى شاكر".



مسلسل "بابا جه" 15 حلقة، بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.



وتدور أحداث المسلسل حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.



وكان آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "مكتوب عليا"، بطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.