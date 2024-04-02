ساعتين لكل منطقة.. هل يعود جدول تخفيف أحمال الكهرباء بعد رمضان؟

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يتسأل المصريون عن عودة العمل بجدول تخفيف الأحمال 2024، بعد أن تم إيقافه خلال شهر رمضان تيسيرًا على المواطنين.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في شهر مارس الماضي بوقف العمل بجدول تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان، على أن يتم استئنافه بعد انتهاء الشهر الكريم.

يبدأ العمل بـ جدول تخفيف الاحمال الجديد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، ليكون ميعاد انقطاع الكهرباء بدءًا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 صباحًا، على أن تكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة.

جدول تخفيف الأحمال

من المترقب أن يصدر بيانًا من مجلس الوزراء بتحديد اليوم الذي سيعود فيه جدول تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء قامت بالعديد من الإجراءات، خلال الأيام الماضية، بشأن خطة تخفيف الأحمال التي تم تنفيذها في 3 يناير 2024، إذ تم ضغط الفترة الخاصة في جدول تخفيف الأحمال لتصبح بدءًا من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، وكشفت الوزارة عن جداول تخفيف الأحمال الجديد وهو (ساعتين لكل منطقة)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.

وفيما يتعلق بموعد انتهاء انقطاع الكهرباء في مصر، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على وقف تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء في أقرب فرصة ممكنة.

وأوضح الحمصاني، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك ضغوط يجب الاعتراف بها، حيث أعلن وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، أن دعم الكهرباء وصل إلى 90 مليار جنيه خلال هذا العام فقط، مؤكدًا أن الدولة تعمل على مواجهة تلك التحديات.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن في يوليو 2023، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء في عموم البلاد، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، وذلك عبر قطع الكهرباء لفترات معينة بالتناوب على المناطق المختلفة، في ظل نقص الوقود والصعوبات المتعلقة بتوفير العملة الصعبة للاستيراد.

ومع بداية فصل الشتاء واصلت مصر خطة تخفيف الأحمال من أجل تصدير كميات من الغاز الطبيعي للسوق الخارجي بهدف زيادة مواردها من العملة الصعبة.

وتجاوزت شحنات المازوت التي تسلمتها الشركة القابضة لكهرباء مصر أكثر من 500 ألف طن، وتم استهلاكها لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

ويمكن للمواطنين معرفة مجموعتهم في انقطاع الكهرباء من خلال الاطلاع على جدول تخفيف الأحمال الخاص بمحافظتهم، والذي يمكن الحصول عليه من خلال، موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومواقع شركات توزيع الكهرباء في المحافظات.

يُشار إلى أن جدول تخفيف الأحمال الجديد قد تم تقليص عدد ساعات انقطاع الكهرباء فيه، إذ كان يتم فصل الكهرباء لمدة 4 ساعات في اليوم خلال العام الماضي.

تهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال جدول تخفيف الأحمال إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يزداد الطلب على الطاقة بشكل كبير.

انقطاع الكهرباء

وقد أدى اتساع نطاق تخفيف الأحمال إلى فصل التيار الكهربائي على عدد من المناطق بشكل متكرر يومياً لأكثر من ساعة ووصلت فترة الانقطاع ساعتين في بعض المناطق.

وقالت مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن 4 أسباب أدت إلى زيادة تخفيف الأحمال في الوقت الحالي، أولها نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج، وكذلك زيادة الاستهلاك اليومي، وارتفاع حالات سرقات التيار الكهربائي، وثبات أسعار الكهرباء وعدم تحريكها.

وأوضحت المصادر أن كميات المازوت وإمدادات الغاز المورد لمحطات إنتاج الكهرباء غير ثابتة ومتغيرة، وحال وصول الكميات الكاملة لاحتياجات وحدات إنتاج الكهرباء سيختفي تخفيف الأحمال، ولكن الأعباء المالية على الدولة ستتفاقم.

وفي مطلع يناير الماضي، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في مصر، زيادة أسعار الكهرباء بداية من يناير 2024، وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك السابقة، إلى جانب تغيير خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لتصبح مقتصرة على ساعات النهار.

وجاء قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء بعد تأجيله 3 مرات منذ يوليو 2022، وجاءت زيادة أسعار الكهرباء في مصر ضمن مساعي الحكومة لخفض فاتورة الطاقة التي ترهق ميزانية البلاد.

وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في يناير الماضي، إن رفع أسعار الكهرباء سيقلص خسائر القطاع إلى 75 مليار جنيه مصري (2.43 مليار دولار) من 90 مليارا.

وشرح رئيس الوزراء استهلاك الشرائح والتكلفة، مشيرا إلى أن التكلفة الاجمالية اليوم التي تتحملها الدولة تمثل 177 قرشا، وجاءت الشرائح على النحو التالي: