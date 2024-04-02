منها قطاع الكهرباء.. أحمد موسى: الدولة قامت بإنجازات كبرى في جميع القطاعات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشرطة أصبحت قوية وقادرة ولديها جميع أدوات التكنولوجيا التي تساعدها على أداء مهاماها، وأصبحت مصر تتتع بالامن والأمان.

وقال أحمد موسى، خلال تغطية خاصة لحفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، أنه تم تحويل الصحراء إلى أراضٍ زراعية ومشروعات كبرى في الزراعة إضافة إلى القيام بإنجازات في قطاع الكهرباء، وأصبح لدينا فائض عند إنشاء 3 محطات لإنتاج أكثر من 14 ألف ميجاوات.

وأضاف أن مصر كانت تعاني من قطاع الكهرباء في عام 2014، ما كان يعرقل حركة الاستثمارات، مؤكدا أنه أصبح لدينا منشآت كبرى من المدية الأولمبية بالعاصمة الإدارية وتحديث منظمة المطارات، ومحطات معالجة المياه.