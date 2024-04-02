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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منها قطاع الكهرباء.. أحمد موسى: الدولة قامت بإنجازات كبرى في جميع القطاعات

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي  أحمد موسى، أن الشرطة أصبحت قوية وقادرة ولديها جميع أدوات التكنولوجيا التي تساعدها على أداء مهاماها، وأصبحت مصر تتتع بالامن والأمان. 

وقال أحمد موسى، خلال تغطية خاصة لحفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، أنه تم تحويل الصحراء إلى أراضٍ زراعية ومشروعات كبرى في الزراعة إضافة إلى القيام بإنجازات في قطاع الكهرباء، وأصبح لدينا فائض عند إنشاء 3 محطات لإنتاج أكثر من 14 ألف ميجاوات.

 

وأضاف أن مصر كانت تعاني من قطاع  الكهرباء في عام 2014، ما كان يعرقل حركة الاستثمارات، مؤكدا أنه أصبح لدينا منشآت كبرى من المدية الأولمبية بالعاصمة الإدارية وتحديث منظمة المطارات، ومحطات معالجة المياه.

 

 

أحمد موسى الشرطة أراضي زراعية التكنولوجيا الزراعة

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