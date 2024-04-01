أحمد موسى عن زيارة السيسي للأردن: في الوقت المناسب

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعاصمة الأردنية.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هذه السيارة في غاية الأهمية في ظل الظروف الحالية، وتأتي هذه الزيارة في التوقيت المناسب، لافتا الى أن ملك الأردن اول رئيس يأتي لمصر بعد ثورة 30 يونيو.

وتابع الاعلامي أحمد موسى، أن هناك استهداف للاردن مثل الاستهداف الذي يتم ضد مصر، وهناك دعوات شريرة تستهدف الأردن ومصر.