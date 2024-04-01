عاجل.. أحمد موسى: السيسي يفوز بجائزة بطل السلام من برلمان البحر المتوسط

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالفوز بجائزة بطل السلام لعام 2024، مشيرا إلى أن منح لمساهمته البارزة في السلام في المنطقة.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن برلمان البحر المتوسط يمنح للرئيس عبدالفتاح السيسي جائزة بطل السلام لعام 2024، لافتا الى أن هذه الجائزة تكشف حجك مكانة مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي ودورنا المؤثر.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي تم بالإجماع و هذه الجائزة في غاية الأهمية ورسالة من دول العالم لرئيس مصر.

وأشار أحمد موسى، الى أن هذه الجائزة لجهود الرئيس السيسي الرائعة في وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات إلى أهالي قطاع غزة، وادوره المحوري في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.