حفل تنصيب السيسي رئيسًا لمصر لفترة ثالثة.. إليك التفاصيل

لا صوت يعلو فوق صوت تنصيب الرئيس السيسي رئيسا لـ فترة ثالثة، وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب حالة الاستعداد لجلسة تنصيب الرئيس السيسي، المزمع عقدها غدًا الثلاثاء 2 أبريل، للدرجة القصوى، وتحول مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة إلى خلية نحل لوضع الإجراءات النهائية لمراسم التنصيب.

وحدد الدستور المصري إجراءات أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية قبل توليه لمهام منصبه، ويشترط أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وفي حالة غياب المجلس يجوز لرئيس الجمهورية أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.

موعد حلف اليمين الدستورية للرئيس عبدالفتاح السيسى:

من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة حلف اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية، الثلاثاء المقبل الموافق 2 أبريل 2024 بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة .

أين يتم حلف اليمين للرئيس عبدالفتاح السيسى؟

تعقد الجلسة بمقر مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية، ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب، في حضور عدد من الضيوف والشخصيات العامة ويعقبه إلقاء الرئيس خطابا للأمة، ثم يغادر الرئيس مقر البرلمان.

إجراءات تنصيب رئيس الجمهورية:

تبدأ إجراءات تنصيب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، في نفس اليوم 2 أبريل، وذلك لأن إعلان فوزه بانتخابات 2018 تم نشره في الجريدة الرسمية في 2 أبريل 2018، ووفقا للمادة 41 من الدستور، فإن الفترة الرئاسية الحالية تنتهي في 1 أبريل 2024، ويجب أن يؤدي الرئيس اليمين قبل بدء ولايته الجديدة.

وتشهد الجلسة إجراءات حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، لفترة رئاسية جديدة تبدأ من اليوم التالي لأداء اليمين الدستورية بتاريخ 3 أبريل المقبل وفقا للمادة 140 من الدستور.

إجراءات التنصيب أمام مجلس النواب

تجري إجراءات التنصيب أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية ويتولى رئيس الجمهورية مهام البلاد لمدة ست سنوات ميلادية، ويحضر الجلسة وفقا للدستور أعضاء مجلس النواب.

ومن المقرر أن يكون رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ووكيلا المجلس المستشار أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين، في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية.

كما يتم عزف السلام الوطني وإطلاق المدفعية 21 طلقة؛ تحية للرئيس السيسي، ليدخل بعدها الرئيس السيسي إلى مقر قاعة مجلس النواب، لتبدأ مراسم التنصيب، بمشاركة كبار رجال الدولة؛ وفي مقدمتهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس.

القسم الدستوري لرئيس الجمهورية:

ووفقا لنص المادة 144 من الدستور يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب ويكون على النحو الآتي: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.