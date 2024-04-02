أحمد موسى: صحة المصريين أولوية لدى الرئيس السيسي خلال ولايته القادمة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب المصري سيستفيد من المشروعات التي تم إقامتها خاصة بعد تطوير منظومة النقل، خاصة بعد الخطوط الجديدة لمترو الأنفاق، أو مشروع المونوريل، وغيرها.

وقال أحمد موسى، خلال تغطية خاصة لحفل تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة، إن صحة المصريين والمشاكل الصحية أولوية لدى الرئيس السيسي خلال ولايته القادمة، مؤكدا أن المواطن المصري لا بد أن يشعر بالرعاية الصحية الكاملة والعلاج، الخدمات الصحية التي تليق به.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي وجه بأن التأمين الصحي يغطي مصر خلال السنوات القادمة.