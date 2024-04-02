موسى مصطفى موسى: الرئيس السيسى نجح فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الكهرباء

أصدر حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى بيانا اليوم الثلاثاء 2 أبريل بمناسبة أداء الرئيس لليمين الدستورية لبداية الفترة الرئاسية الجديدة والتى تبدأ غدا الأربعاء 3 ابريل 24 وتمتد لـ6 سنوات قادمة وفقا لنص الدستور.

و أكد بيان حزب الغد أن الرئيس سهر على ترسيخ قيم المواطنة وقيم العدالة الاجتماعية عبر كل قراراته وتصرفاته طوال الفترة السابقة ، ووضع الأساس لجمهورية جديدة تتأسس على المواطنة والعدالة حيث اهتم بتماسك النسيج الوطنى بين عنصري الأمة الاقباط والمسلمين واهتم اهتماما بالغا بمعاشات الضمان الاجتماعي وتوجه بمشروع قومى ضخم لتحديث الريف المصرى والقرى الأكثر احتياجا.

وأشاد حزب الغد فى بيانه اليوم بالإنجازات الضخمة التى نجح الرئيس فى تحقيقها طوال سنوات توليه المسؤلية فى مختلف المجالات ونجاحه فى إنجاز العديد من المشروعات القومية العملاقة وتحويل مصر الى مركز دولى لتصدير الطاقة الى الدول العربية والاوربية وسعيه للاكتفاء الذاتي والتصدير فى الخضر والفاكهة أيضا ، ونجاحه فى الوصول الى معدلات تصدير ضخمة فرغم الزيادة السكانية الرهيبة واستضافة مصر لأكثر من 10 مليون عربى من 5 دول عربية فالرئيس نجح فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الخضروات والفواكه ، كما نجح فى تصدير 7،5 مليون طن ب 5 مليارات دولار والرئيس نجح فى القفز بالصادرات المصرية من 18 مليار دولار الى 52 مليار، ويضع امامه هدف الوصول بالصادرات الى 140 مليار دولار عام 30.

وتابع:كما شيد الرئيس بنية أساسية غير مسبوقة تاريخيا وسلح الجيش ورفع تصنيفه العلمى وتوسع فى إنشاء قواعد مصرية عسكرية جديدة فى برنيس والحمام و أدخل مصر عصر الطاقة الشمسية والنووية وطاقة الرياح والقطارات الكهربائية وإنتاج الهيدروجين الاخضر.

واختتم:كما نجح الرئيس فى ضرب التضخم ضربات موجعة ، حيث يرى حزب الغد أن ضرب الدولار وإنقاذ العملة الوطنية وسد الفجوة الدولارية وتعظيم الصادرات وتقليل الواردات هى أهم تحديات الفترة الرئاسية الجديدة وضبط الخلل فى الميزان التجارى لصالح الصادرات والتوسع فيها هى معركة الفترة الرئاسية الجديدة وعلينا أن نقف جميعا مع الرئيس للإنتصار فى تلك المعركة الوطنية المصيرية.