بعد وقف خطة تخفيف الأحمال.. الكهرباء تعلن الحمل المتوقع اليوم

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الثلاثاء، 28 ألف ميجاوات، مقابل 27 ألف ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 18 ألفًا و647 ميجاوات.

وسبق أن أعلن مجلس الوزراء، في شهر فبراير الماضي وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم، تيسيرا على المواطنين، وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أطلقت عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء، كما فعلت خدمة الخط الساخن 121.

إنجازات الكهرباء

جاءت جهود وزارة الكهرباء في إطار الإنجازات التي حققتها من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها.