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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بشرى من الحكومة للمواطنين بشأن انقطاع الكهرباء في رمضان.. إيه الحكاية؟

الكهرباء
الكهرباء

يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد قطع الكهرباء في رمضان 2024، والتي باتت أمرا يشغل بال جميع المواطنين، وهل يتم انقطاع الكهرباء قبل الإفطار أم بعد، أم سيتم تخفيف الأحمال قبل أو بعد السحور؟

من جانبها، وافقت الحكومة منذ أيام على وقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان الكريم 2024، ليتم وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال خلال الشهر الكريم.

وقف تخفيف أحمال الكهرباء

ويأتي تخفيف الأحمال في شهر رمضان 2024 تسهيلاً علي المواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء ووزارة البترول.

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم /الاثنين/ 28 ألف ميجاوات، مقابل 29 ألف ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 19 ألفًا و82 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أطلقت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء، كما فعلت خدمة الخط الساخن 121.

ويأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن أنه سيتم استيراد شحنات إضافية من المازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء والتغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء، مما سيساعد ذلك على عدم قطع التيار الكهربائي في شهر رمضان المبارك لهذا العام.

قطع الكهرباء

وصرح مدبولي،  بأنه تم البدء في تخفيف الأحمال الكهربائية وقطع الكهرباء في مصر، نتيجة للـ موجة الحارة الشديدة التي نشهدها حاليًا، بالإضافة إلى زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية والغاز بصورة كبيرة.

قال الإعلامي عمرو أديب: أتمنى ألا ينقطع النور في رمضان قبل الفطار ولا بعده، مشيرا إلى أن لدينا محطات عظيمة لتوليد الكهرباء، ولكنها تحتاج إلى طاقة.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”: أناشد بضرورة تحديد جدول تخفيف الأحمال قبل شهر رمضان، معلقا: "لو سمحتم، قبل رمضان بمدة، تقولوا لينا مواعيد انقطاع الكهرباء، سواء قبل الإفطار أو بعده".
ونوه مقدم برنامج “الحكاية”، بأن هناك أزمة اقتصادية، لذا هناك اضطرار لفصل الكهرباء، ولكن على المسئولين إجراء حوار مجتمعي؛ لتحديد جداول انقطاع الكهرباء في رمضان.

وكانت الحكومة بدأت العمل بخطة تخفيف الأحمال من عدة أشهر بداية من شهر يوليو الماضي إلى الوقت الحالي، باستثناء فترات الامتحانات والانتخابات، ودامت فترة تخفيف الأحمال إلى مدة تخطت الـ 7 أشهر.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أسبابها التي أدت الي تنفيذ خطة تخفيف الاحمال و جاءت كالآتي:

- نقص الوقود الذي يأتي لمحطات الإنتاج مما يؤدي لعدم كفايته في تغطية حاجة المواطنين من الكهرباء.

- زيادة الاستهلاك اليومي من الكهرباء يؤثر سلبا علي الامدادات الواصلة من الوقود فنجد كثير من المواطنين لا يرشدون في استهلاك الكهرباء و يستخدموها بلا حرص.

- سرقات التيار الكهربائي المتعددة فنجد المواطنين يوصلون المنازل الخاصة بهم بـ «أعمدة» الكهرباء الرئيسية في الشوارع و هذا بالطبع يفرض عليه غرامات كبيرة.

- بالرغم من انخاض درجات الحرارة في الأيام الماضية إلا أنه كان هناك استهلاك يومي عالي و مرتفع جدا في استهلاك الكهرباء.

الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 28 ألف ميجاوات

أول أيام رمضان.. وقف تخفيف الأحمال وملاحقة سارقي الكهرباء وفرق طوارئ لإصلاح الأعطال

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