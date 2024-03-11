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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول أيام رمضان.. وقف تخفيف الأحمال وملاحقة سارقي الكهرباء وفرق طوارئ لإصلاح الأعطال

صدى البلد

يشهد شهر رمضان المبارك ارتفاعا فى الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء نتيجة زيادة عدد ساعات الذروة التى تبدأ مع أذان المغرب وتنتهى مع أذان الفجر، وهو ما تستعد له وزارة الكهرباء بوضع خطة سنويا لتأمين التغذية الكهربائية.

وقف تخفيف الأحمال فى رمضان

وقرر مجلس الوزراء وقف خطة  تخفيف الأحمال طوال شهر رمضان ، تلك الخطة  التى تنتهجها الدولة منذ عدة اشهر لتوفير الاستهلاك  بسبب نقص الغاز الذى تعمل به محطات الانتاج .

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وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك خطة موسعة لضمان استمرار واستقرار إمدادات التغذية الكهربائية لجميع المشتركين، حيث تم تطبيق عمل الورديات في محطات الإنتاج وشركات توزيع الكهرباء ومراجعة كل جداول الصيانة الدورية لشبكات توزيع الكهرباء للاستعداد لأي زيادة متوقعة في الأحمال خلال شهر رمضان، مضيفا أنه نتيجة للتطوير في شركات النقل والتوزيع، فهناك استقرار كبير في التغطية الكهربية.

وأكد حمزة، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه تم تأمين التغذية الكهربائية بتوفير عدد من ماكينات الديزل بشركات توزيع الكهرباء لاستخدامها فى حالة حدوث انقطاعات نتيجة أعطال فنية.

وأضاف أن الوزارة وشركاتها التابعة تتلقى جميع شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة على رقم 121 على مدار اليوم، وأن خدمة تلقى الشكاوى ستعمل أيضا أثناء وقت الإفطار حفاظا على استقرار التغذية الكهربائية والتلبية السريعة لإصلاح أى عطل طارئ.

وأشار حمزة إلى وجود فرق طوارئ على أعلى مستوى تعمل على مدار الساعة،  للتدخل السريع فى حالة حدوث أى أعطال طارئة وعدم تحميل المواطنين أى أعباء أثناء ساعات الصيام فى ظل بدء ارتفاع درجات الحرارة.

 

وأشار حمزة إلى أن ملاحقة سارقى التيار الكهربائى بهدف زينة رمضان على رأس أولويات شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك .

 

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