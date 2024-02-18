اعرف بيتخصم كام من رصيد عداد الكهرباء كل شهر

أين يذهب رصيد عداد الكهرباء .. يتساءل العديد من المواطنين من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع عن أسباب خصم مبالغ مالية عند شحن رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع رغم عدم وجود أى اقساط شهريه أو مديونية.

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على صفحته الرسمية فيس بوك أسباب خصم مبالغ مالية عند شحن رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع .

وأوضح الجهاز المبلغ المخصوم بعد ارتفاع أسعار الكهرباء بداية يناير الماضى و هى كالاتي .

1-خصم قيمة فرق الاستهلاك

حيث يتم خصم فرق الاستهلاك عند الانتقال من شربحة الى أخرى وهى ..

- يتم خصم ٢٢ جنيه من الرصيد الموجود بعداد الكهرباء عند تجاوز كمية الاستهلاك ١٠٠ كيلو وات ساعة.

- يتم خصم مبلغ ١٣٩ جنيه من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك ٦٥٠ كيلو وات ساعة.

- يتم خصم مبلغ ٢٧٠ جنيه من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك ١٠٠٠ كيلو وات ساعة.

2- خصم مقابل خدمة العملاء

يتم خصم خدمة العملاء من رصيد عداد الكهرباء مع نهاية الشهر و يتم حسابه كالاتى :

1- الشريحة الأولى من صفر إلى ٥٠ كيلو وات ( جنيه).

2- الشريحة الثانية من ٥١ إلى ١٠٠ كيلو وات (٢ جنيه).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى ٢٠٠ كيلو وات (٦ جنيه).

4- الشريحة الرابعة من ٢٠١ إلى ٣٥٠ كيلو وات (١١ جنيه).

5- الشريحة الخامسة من ٣٥١ إلى ٦٥٠ كيلو وات (١٥ جنيه).

6- الشريحة السادسة (اكثر من ٦٥٠ حتي ١٠٠٠) من صفر إلى ١٠٠٠ كيلو وات (٢٥ جنيه).

7- الشريحة السابعة ما يزيد عن ١٠٠٠ كيلو وات (٤٠ جنيه).

8- المقروء صفر (٩ جنيه).



٣- الرسوم والدمغات

خصم الرسوم والدمغات والخصم الذى يتم تطبيقه آليا من خلال رصيد شحن العداد مسبق الدفع لسداد مقابل الرسوم والدمغات المقررة قانونا مع نهاية الشهر.

مميزات العداد مسبوق الدفع



1-- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع

2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.

4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد

7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك