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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أجهزة تسرق التيار وتزيد فاتورة الكهرباء.. تفاصيل

صدى البلد

تستمر بعض الأجهزة الكهربائية،  فى  استهلاك الكهرباء رغم غلقها،   وهو ما يزيد من أسعار فاتورة الكهرباء.

ونشرت الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك  على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعض النصائح الخاصة باستهلاك بعض الأجهزة الكهربائية ، حتى بعد إيقاف تشغيلها، مما يكون سببا في ارتفاع فاتورة الكهرباء.

وأوضح الجهاز  أن عدم نزع الفيشة من المصدر، وهو ما يؤدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء، حيث يعمل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على زيادة وعي المواطنين وحثهم على ترشيد الكهرباء .

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نصائح لعدم زيادة فاتورة الكهرباء 


1- تجنب ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام لتقليل فاتورة الكهرباء حيث أن استمرار الفيشة ف مقبس الكهرباء،   يستهلك طاقة كهربائية مهدرة، وهو ما يسمى وضع الاستعداد، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل

2- تجنب وضع الاستعداد للكمبيوتر أو اللاب توب يستهلك طاقة كهربائية مهدرة
فعلى الرغم من غلق جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص بك، إلا أنهم يستهلكون طاقة كهربائية مهدرة أيضًا، مما يرفع من استهلاكك للكهرباء داخل المنزل.

3-  اعتمد على الأجهزة ذات التايمر مثل الميكروويف
وأوضح الجهاز ، أن تقييم أي جهاز من حيث استهلاك الكهرباء يعتمد على عاملين، سحب الجهاز من الوات، وعدد ساعات تشغيل الجهاز.

4-  استخدم المصابيح الموفرة للطاقة
تعد مصابيح الفلورسنت المدمجة (CFL) ومصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) أكثر كفاءة من المصابيح المتوهجة


5-إيقاف تشغيل مكيف الهواء عند عدم الحاجة إليه
يمكن أن يؤدي إيقاف تشغيل التكييف، أو تعديل درجة الحرارة، إلى توفير كبير في فاتورة الكهرباء، في الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ هذه الأيام، لذلك يجب ضبط منظم الحرارة على ما لا يقل عن 78 درجة فهرنهايت إلى 80 درجة فهرنهايت. لكل درجة يتم رفع درجة الحرارة فيها، يمكن توفير 4٪ إلى 8٪ من تكاليف التبريد.

6-  استخدم ترموستات قابل للبرمجة
فمنظم الحرارة القابل للبرمجة هو أداة موفرة للكهرباء بشكل كبير. حيث يسمح ببرمجة الساعات التي تحتاج إلى التشغيل وتحديد وقت  إيقاف الجهاز، . هذه الطريقة يمكنها خفض فاتورة الكهرباء بنسبة 20٪.

7-  تحقق من عزل شامل للمنزل
حيث يحدث تسرب الهواء عندما يدخل الهواء من الخارج ويخرج الهواء المكيف من منزلك من خلال الشقوق والفتحات، حيث أن تقليل تدفق الهواء المتسرب من وإلى منزلك، طريقة فعالة من حيث التكلفة. 

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