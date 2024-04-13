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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

يبحث الكثير عن موعد انقطاع الكهرباء و إعادة العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر، بعد أن أعلنت الحكومة تعليقها خلال شهر رمضان المبارك.

وحتى الآن ومع كل التكهنات بموعد عودة خطة تخفيف الأحمال بعد العيد والأنباء المنتشرة بشان عدد ساعات الانقطاع ستكون ساعتين كما كانت قبل رمضان أم ستقل إلى ساعة، لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة الكهرباء أو مجلس الوزراء يفيد بالمعلومات الأكيدة ، إلى أن التقديرات تشير إلى عودة الانقطاع مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بالجدول المعتمد قبل رمضان.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء بيانًا يحدد اليوم الذي سيتم فيه استئناف جدول انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في مصر لعام 2024، بعد توقفه خلال شهر رمضان تلبيةً لاحتياجات العبادة في هذا الشهر الفضيل.

جدول انقطاع الكهرباء

وتحدد مواعيد انقطاع الكهرباء من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، بحيث ساعتين لكل مجموعة هذه المواعيد هي نفسها التي كانت مطبقة قبل شهر رمضان.

مواعيد انقطاع الكهرباء

وكان مجلس الوزراء قرر وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان وأيام العيد فقط، لذا من المتوقع عودة انقطاع الكهرباء في الأيام القادمة.

ضغط فترة الانقطاع 

وفي يناير الماضي عدلت شركات الكهرباء مواعيد قطع الكهرباء ضمن جدول تخفيف الأحمال الجديد، مراعاة لظروف الامتحانات والطلاب في الفصل الدراسي الأول.

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات 

وبدأ الجدول الجديد لقطع الكهرباء منذ السبت 13 يناير في مختلف المحافظات، ليتم قطع التيار بمعدل ساعتين لكل منطقة، في مختلف المحافظات في التوقيت ما بين الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الخامسة مساء، بدلًا من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الخامسة مساء بشكل مؤقت قبل أن يعود مجددا بعد 25 يناير .

 المواعيد المقرر العمل بها بعد العيد ضمن خطة تخفيف الأحمال تتضمن العودة بتطبيق النظام المعلن من قبل مجلس الوزراء الذي جري تطبيقه ابتداء من يوم الخميس الموافق 25-1-2024 تخفيف الأحمال من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء بعدد 5 مراحل كل مرحلة لمدة ساعتين.

 مواعيد تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، تأتي على النحو التالي:

  • من الساعة 11 إلى الساعة 1 مساء
  • من الساعة 1 مساء إلى الساعة 3 مساء.
  • من الساعة 3 مساء إلى الساعة 5 مساء.

وكانت قد أعلنت الحكومة عن تعديل مواعيد قطع الكهرباء، حيث تم بدءا من 4 يناير الماضي تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهارا وليس ليلا مع بدء الامتحانات.

وتم قطع الكهرباء، لمدة ساعتين ضمن خطة تخفيف الاحمال على أن تكون في ساعات النهار ، ومنع الانقطاع أثناء الليل مراعاة للطلاب في فترة الامتحانات بدءا من الشهر الماضي، قبل أن تعود مجددا للمواعيد القديمة الجاري العمل بها حاليا.

أسباب عودة تخفيف الأحمال 

وفي هذا الصدد، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن العودة مرة أخرى لتخفيف الأحمال يأتي بعد توقف الخطة خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك أسباب عدة جعلت الحكومة تلجأ إلى عودة تخفيف الأحمال بعد إيقافها خلال الشهر الماضي، وأبرزها الضغط على شبكات الكهرباء، مما يجعل تخفيف الأحمال ضرورة في ضوء الاستهلاك المتزايد،  علاوة على ما يتعلق باستيراد الوقود من الخارج، مع ترشيد الاستخدام لتوفير متطلبات القطاعات المتعددة.

وأضاف أن الحكومة أكدت منذ عدة أشهر أن أسباب تخفيف الأحمال مرتبطة بالنقص في معدلات الوقود الواردة في محطات الإنتاج، إضافة إلى ذلك ارتفاع نسب الاستهلاك، خاصة في ظل استخدام المواطن للكهرباء بطريقة غير رشيدة، واكتشاف الكثير من حالات سرقة الكهرباء بطرق مختلفة، وشدد على أن وزارة الكهرباء تحتاج 135 مليون متر مكعب من الغاز و10 آلاف طن من المازوت يوميا حتى تنتهي الانقطاعات المتكررة للكهرباء في جميع أرجاء مصر، موضحاً في الوقت نفسه أن مصر بدأت في استخدام "المازوت" بجانب الغاز الطبيعي، مما يوفر العملة.

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