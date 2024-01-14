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من اليوم.. الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد احمد دياب

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال، حيث 
تواصل الحكومة جهودها للحد من تأثيرات أزمة انقطاع الكهرباء، التي لا تزال محل  انتقادات ورفض واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة مع زيادة مدة الانقطاع إلى ساعتين يومياً ومن ثم اثارت  مواعيد دخول فترة الإمتحانات قلق الطلاب وأولياء أمورهم بشأن انقطاع الكهرباء وتعارضها مع مواعيد امتحانات أبنائهم  ولكن هناك تأكيدات رسمية  بـ قرب انتهاء انقطاع الكهرباء اليومي.


من جانبها أعلنت شركات الكهرباء في المحافظات عن جدول تخفيف الأحمال الجديد الذي يراعي ظروف الامتحانات وبما يتوافق مع امتحانات الترم الأول لعام  2024 حيث تبدأ شركات توزيع الكهرباء تنفيذ الجدول الجديد من الساعة الثانية ظهرًا حتى الخامسة مساءً، لمدة 180 دقيقة يوميا، بدلًا من الساعة 11 صباحًا حتى الخامسة مساءً، بدءًا من اليوم، بالتزامن مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

https://www.youtube.com/watch?v=FnL_w4u2oMc


وتنفذ جميع شبكات فروع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات، وهم  "شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء".
 

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