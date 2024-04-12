عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين.. اعرف مواعيد منطقتك

عادت قضية انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في مصر لتجذب انتباه الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في الساعات الأخيرة. وتزايد هذا الاهتمام خصوصًا بعدما بدأت المحافظات في الإعلان عن جداول جديدة لتخفيف الأحمال، والتي من المقرر تطبيقها بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، بناءً على توجيهات مجلس الوزراء لوزارة الكهرباء بشأن الساعات المحددة لتنفيذ نظام تخفيف الأحمال الكهربائية.

انقطاع الكهرباء وتخيف الأحمال

مواعيد انقطاع الكهرباء

ويثير السؤال المتداول هل ستتم إجراءات الانقطاع في ساعات الليل أم خلال ساعات النهار فقط.

وتنص قرارات مجلس الوزراء على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان وأيام العيد فقط، لذا من المتوقع عودة انقطاع الكهرباء في الأيام القادمة.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء بيانًا يحدد اليوم الذي سيتم فيه استئناف جدول انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في مصر لعام 2024، بعد توقفه خلال شهر رمضان تلبيةً لاحتياجات العبادة في هذا الشهر الفضيل.

وأعلنت شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى، التي تخدم خمس محافظات في شمال الصعيد، عن استئناف تنفيذ خطتها الجديدة لتخفيف الأحمال، بناءً على توجيهات مجلس الوزراء بعد توقفها خلال شهر رمضان المبارك.

ووضعت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء خطة جديدة لتعديل جداول تخفيف الأحمال لعام 2024، مع إشراك جميع المناطق والشوارع في المحافظة.

ويمكن للسكان في الإسكندرية الاطلاع على جداول انقطاع التيار الكهربائي وخطط تخفيف الأحمال، وذلك وفقًا للإعلانات المعلنة.

في بني سويف، أعلنت مديرية الكهرباء عن جداول جديدة لتخفيف الأحمال بعد شهر رمضان، حيث سيتم انقطاع التيار من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 12 صباحًا، بمدة انقطاع تبلغ ساعتين لكل مجموعة.

وأوضحت المديرية أسباب تنفيذ خطة تخفيف الأحمال، ومنها نقص الوقود للمحطات وزيادة الاستهلاك اليومي من الكهرباء.

وفي قنا، أعلنت المحافظة عن خطة جديدة لتوزيع الكهرباء بمختلف المناطق، تختلف من منطقة إلى أخرى وتشمل ساعات مختلفة خلال اليوم بناءً على المواعيد الجديدة بعد عيد الفطر.

وتشمل خطة تخفيف الأحمال في قنا توزيع التيار من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، بمدة انقطاع لا تزيد عن ساعتين، مع استثناء المناطق التي تضم مرافق حيوية مثل المستشفيات ومراكز الغسيل وحضانات الأطفال.

ويتم قطع التيار الكهربائي في المدن من الساعة 1 ظهرًا، ويمتد الى القرى بحسب الجداول المحددة، والكشوف التالية توضح مواعيد انقطاع الكهرباء في كل مناطق المحافظة: