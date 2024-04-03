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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصدر بالكهرباء يكشف حقيقة وقف تخفيف الأحمال في عيد الفطر

صدى البلد

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن صدور قرار باستمرار وقف تخفيف الأحمال خلال أيام عيد الفطر، وعدم قطع الكهرباء خلاله.

وأضاف المصدر، فى تصريح لصدى البلد أنه من المتوقع عودة العمل بجدول تخفيف الأحمال بعد إجازة عيد الفطر، ولكن قد تكون مدة الانقطاع ساعة واحدة، خاصة مع دخول فصل الصيف، وتوفير الغاز المطلوب لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

وكان مجلس الوزراء  قد أصدر فى اجتماعه أواخر شهر فبراير 2024، قرارا بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال وعدم قطع الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك؛ للتيسير على المواطنين في أثناء الشهر الكريم.

إجراءات الكهرباء لتنفيذ خطة تخفيف الأحمال

وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء هو من سيعلن القرارات الجديدة الخاصة بجدول تخفيف الأحمال، وبمجرد صدور القرار؛ سيتم إبلاغ مركز التحكم بكل المحافظات بتطبيق الأوقات الجديدة لتخفيف الأحمال.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا التنسيق مع المحافظات لإعلام المواطنين بمواعيد انقطاع التيار الكهربائي؛ لاتخاذ التدابير الخاصة بهم، منعًا لتأثر الأعمال بانقطاع التيار، مع  وجود تنسيق يومي بين وزارتي الكهرباء والبترول فيما يتعلق بتشغيل محطات الكهرباء.

يذكر أن خطة تخفيف الأحمال بدأت فى يوليو 2023 بعد حوالى 8 سنوات من عدم انقطاع الكهرباء نتيجة تطوير شبكات النقل والتوزيع، والتوسع في إنشاء محطات الإنتاج؛ مما نتج عنه فائضا في قدرات الشبكة القومية للكهرباء.

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