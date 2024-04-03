هل تعاود الكهرباء الانقطاع في العيد؟| مصير تخفيف الأحمال بعد انتهاء رمضان

بالتزامن مع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم، يتساءل الكثير من المواطنين حول حقيقة عودة جدول تخفيف أحمال الكهرباء إلى العمل.

وذلك بعدما صدر قرار من مجلس الوزراء في شهر فبراير الماضي بإيقاف العمل به خلال شهر رمضان على أن يتم استئنافه بعد انتهاء الشهر المعظم.

الكهرباء هتقطع في العيد؟

وفي السياق، قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة أن المسئول عن إعادة تنفيذ جدول تخفيف أحمال الكهرباء من عدمه هو مجلس الوزراء وليس وزارة الكهرباء.

كما أنه لم يصل لوزارة الكهرباء حتى الآن أية تعليمات جديدة من قبل مجلس الوزراء بشأن هذا الأمر. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن خطة الحكومة فيما يخص تخفيف أحمال الكهرباء بعد رمضان خلال الأيام القليلة المقبلة.

فضلًا عن أنه أشار إلى أن مركز التحكم القومي للشبكة الكهربائية ملتزم بقرار رئيس الوزراء بوقف العمل بجدول تخفيف أحمال الكهرباء طوال شهر رمضان، موضحًا أنه من المتوقع أن يستمر وقف العمل به خلال إجازة عيد الفطر لرفع الأعباء عن المواطن المصري خلال إجازة العيد.

بانتظار إشعار آخر

وهو ما يعني أن وقف العمل على جدول تخفيف أحمال الكهرباء سيستمر لحين صدور قرارات جديدة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

والجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء اتخذت العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية فيما يخص خطة تخفيف أحمال الكهرباء، حيث خفضت الوزارة مواعيد تخفيف الأحمال التي كانت تتم على مدار اليوم لتصبح من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً بواقع ساعتين لكل منطقة.

وأوضحت مصادر بالشركة القابضة للكهرباء في وقت سابق أن خطة تخفيف أحمال الكهرباء تم العمل بها بسبب نقص الوقود في محطات الإنتاج وزيادة استهلاك المواطن للكهرباء يوميًا بالإضافة إلى زيادة حالات سرقة التيار الكهربائي وثبات سعر الكهرباء.