الحكومة تحسم الجدل| موعد انتهاء قطع الكهرباء.. والجدول الكامل لتخفيف الأحمال بالمحافظات

تساؤلات عديدة طرحها المواطنون بعدما بدأت المحافظات الإعلان عن المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال وعودة انقطاع التيار الكهربائي التي استأنفت عملها أمس، الاثنين، بعد وقف تطبيقها خلال شهر رمضان الكريم.

تخفيف الأحمال

موعد انتهاء تخفيف الأحمال

وردا على التساؤلات المطروحة، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء، وحقيقة الأنباء المتداولة حول زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات، مع عودة خطة التخفيف بعد نهاية شهر رمضان المبارك.

وأوضح الحمصاني، في تصريحات تليفزيونية، أن خطة تخفيف الأحمال ستكون بنفس المواعيد السابقة قبل بداية شهر رمضان.

وأشار إلى أن تخفيف الأحمال قبل شهر رمضان كان يمتد لمدة ساعتين، من 11 صباحا وحتى 5 مساءً، بواقع ساعتين لكل منطقة، وستتم العودة له بنفس الترتيب كما هو دون أي تغيير.

وعن موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال، قال المتحدث باسم الحكومة، إن التخفيف هو محل متابعة من رئيس الوزراء، وإن الدولة تعمل على تجاوز التحديات الاقتصادية وبمجرد توافر الإمكانيات سيتم الانتهاء من تخفيف الأحمال.

وتابع: “المواطن يجب أن يقف بجانب الدولة، وسينتهي التخفيف فور توفير الموارد، والدولة قادرة على تجاوز مسألة تخفيف الأحمال”.

المستشار محمد الحمصاني

الدولة تسعى لترشيد الإنفاق

كما رد المستشار محمد الحمصاني، على تساؤل: “متى يتم استغلال التدفقات الدولارية الكثيرة القادمة من صفقة رأس الحكمة وصندوق النقد والاتحاد الأوروبي ‏واستثمارات الأجانب بأدوات الدين من أجل وقف قطع الكهرباء؟”، قائلا إن جميع الصفقات السابقة تمت بالفعل، لكن نظام الحصول على التمويل من هذه الجهات يتم على مراحل، لافتا إلى ‏أن الدولة بصدد استقبال الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة مطلع مايو المقبل. ‏

وأضاف أن التدفقات الواردة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين ستصل على شكل أقساط ‏تباعا وعلى فترات متباعدة، موضحا أن مصر قد استقبلت حتى الآن 15 مليار دولار فقط، وهي الجزء الأول من ‏صفقة رأس الحكمة، بينما سيتم الحصول على باقي الأموال من الشركاء الدوليين خلال الفترة المقبلة. ‏

وأشار إلى أن الدولة استفادت أيضا من تدفقات نقدية أخرى من خلال استثمارات الأجانب وزيادة تحويلات المصريين ‏بالخارج، مؤكدا أنه جرى استخدامها في ضبط سعر الصرف وكذلك ضبط أسعار السلع في الأسواق؛ من خلال ‏الإفراج عن سلع غذائية وأعلاف وأدوية في الجمارك بمليارات الدولارات. ‏

وشدد على أن الدولة تسعى لترشيد الإنفاق بحيث لا يتم المساس بالأولويات، مثل الأدوية والأغذية، قائلا: “استغلال ‏الموارد الأجنبية في القضاء تماما على تخفيف الأحمال معناه بالتبعية أن إنفاق الدولة على خدمات أخرى وسلع أساسية ‏مهمة للمواطن مثل الأدوية أو الأغذية سوف تتأثر، فمن الممكن أن يتم التعامل وتجاوز المرحلة الراهنة من تخفيف ‏الأحمال لمدة ساعتين؛ لكن لا يمكن بطبيعة الحال التخلي عن الدواء والأغذية”. ‏

تخفيف الأحمال

الجدول الكامل لتخفيف أحمال الكهرباء

من جانبه، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن هناك عدة أسباب تؤدي إلى عودة انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى بعد توقفها خلال شهر رمضان الماضي وفترة الأعياد، وعلى رأسها اعتماد البلاد على مزيج من الوقود الأحفوري أو المحطات الحرارية، وهو مرتفع التكلفة، ويحتاج إلى توافر الغاز والبترول محليا مثل دول الخليج، أو توافر الأموال لاستيرادها من الخارج مثل بقية الدول.

ووفقا للضوابط والقواعد المعمول بها من قبل مجلس الوزراء، سيكون مواعيد تخفيف الأحمال يوميا بداية من اليوم، الثلاثاء، من الساعة 11 صباحا حتى 5 عصرًا لمدة ساعتين لكل مجموعة من المجموعات.

وفيما يلي الجدول الزمني لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء:

من 11 صباحًا إلى 1 ظهرا.

من 1 ظهرا إلى 3 عصرا.

من 3 مساء إلى 5 مساء.

4 مناطق مستثناة.

ويتم استثناء 4 مناطق وهي:

مطروح.

شمال سيناء.

جنوب سيناء.

البحر الأحمر، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي يتم استثناؤها من أقسام شرطة ومستشفيات وغيرها.

وفي وقت سابق، عددت الشركة القابضة لكهرباء أسباب اللجوء إلى العمل بخطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء كالتالي:

نقص الوقود المقدم لمحطات توليد الكهرباء، مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة المولدة لكفاية احتياجات المواطنين.

زيادة الاستهلاك اليومي للمواطنين من الكهرباء.

عدم اتباع أساليب الترشيد التي أقرتها الوزارة في استهلاك الكهرباء.

ارتفاع معدلات سرقة التيار الكهربائي.

وفي السطور التالية، يقدم موقع "صدى البلد" جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة والمحافظات.