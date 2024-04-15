مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي.. هل يتغير جدول تخفيف الأحمال ومدة انقطاع الكهرباء

أيام قليلة تفصلنا عن قرار الحكومة ببدء تطبيق التوقيت الصيفي، تزامنا مع دخول فصل الصيف، وذلك لاعتبارات هامة تتعلق بمواعيد غلق وفتح المحال وكذلك استهلاكات الكهرباء.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق الاثنين الموافق 17 إبريل 2023، على قانون يحمل رقم 24 لسنة 2023 بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي والشتوي، والذي نص على تطبيق التوقيت الشتوي في آخر جمعة من شهر أكتوبر من كل عام، ووفقا للقانون الذي أقرته الدولة فيتم تطبيق هذا النظام لمدة 6 أشهر حتى آخر خميس من شهر إبريل من كل عام.

ويوافق بدء التوقيت الصيفي آخر جمعة من شهر إبريل يوم 26، وهو الموعد الرسمي لبدء التوقيت الصيفي في مصر.

أسباب تطبيق التوقيت الصيفي

وكشف الدكتور تحسين شعلة، خبير الطاقة والتكنولوجيا الحيوية، عن عدة فوائد للعودة للعمل بالتوقيت الصيفي، قائلا إن هناك بعض الدول تستخدمه لتقليل ساعات اليل وزيادة ساعات النهار وهي فترة النشاط.

وتابع خبير الطاقة في مداخلة له على قناة صدى البلد أن التوقيت الصيفي يساعد على ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الكهرباء، زيادة على المساهمة في تحسين النشاط الاقتصادي.

ويساعد التوقيت الصيفي كثيرًا على تحسين حركة البيع - بحسب الخبير - ومن ثم نمو الاقتصاد، مع استفادة الجسم في أثناء النهار من أشعة الشمس المفيدة وتحسين الصحة العقلية.

يتم تغيير جدول تخفيف الأحمال ؟

ومعلوم أن وزارة الكهرباء بدأت استئناف خطة تخفيف الأحمال بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وبدأ اليوم الموافق الإثنين 15 من أبريل الجاري، تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في جميع مدن وقري محافظات الجمهورية.

ويتم استئناف العمل على جدول تخفيف الأحمال الذي تم اعتماده قبل رمضان خلال الأيام القادمة، من خلال تقسيم كل محافظة إلى مجموعات تنقطع فيها الكهرباء لمدة ساعتين.

في شهر يوليو 2023 حدد مجلس الوزراء جدولًا لمواعيد خطة تخفيف الأحمال الكهربائية في جميع محافظات الجمهورية وتم إيقاف العمل بهذه الخطة خلال شهر رمضان وعيد الفطر بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.

ووفقًا لمعلومات وزارة الكهرباء، لن تتأثر تلك التوقيتات أو المواعيد بتغيير التوقيت سواء صيفي أو شتوي، حيث من المقرر أن يبدأ جدول الانقطاع من 11 ص إلى 5 م بحد أقصى ساعة في اليوم بجميع المدن والقرى.