انخفاض سعر رغيف الخبز السياحي 25% في هذا التوقيت| وتصريحات مهمة من الشعبة المختصة

يعد الخبز السياحي أحد المنتجات الأساسية، والتي يهتم بها المواطن ويتابع أسعار بيع الخبز السياحي أو العيش السياحي بشكل يومي مع الزيادات الكبيرة في أسعار بيع الخبز السياحي خلال فبراير الماضي ليصل سعر الرغيف ما بين 2 -4 جنيهات حسب الوزن.

ومع تراجع أسعار الدقيق ينتظر المواطنون تراجعًا مماثلا في أسعار الخبز السياحي وغيرها من المنتجات التي يعتبر الدقيق مكونًا رئيسيًا فيها.

موعد خفض سعر الخبز السياحي

وفي هذا الصدد، وفي هذا الصدد، قال عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إنه بعد عطلة عيد الفطر سيتم خفض سعر رغيف الخبز السياحي بنسبة 25% ابتداءً من يوم الإثنين المقبل.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن الشعبة بدأت في التواصل مع أصحاب المخابز على مستوى الجمهورية بالتزامن مع تراجع الأسعار؛ للتفاوض حول تخفيض الأسعار.

وأشار إلى أن مشكلة الخبز السياحي في المخابز تتمثل في عدم ثبات وزن الرغيف ومواصفاته، لافتا إلى اختلاف وزنه بين مخبز وآخر فبعضها تقدم رغيفا يزن 150 جراما، بينما تقدم مخابز أخرى رغيفا يزن 120 جراما، وهناك من يقدمه بوزن 100 جرام. وأكد أن وزن الرغيف وسعره سيتم تحديدهما أمام الزبائن بشكل شفاف وواضح.

ومن جانبه، قال خالد صبري، المتحدث الرسمي لشعبة المخابز باتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة بصدد عقد اجتماع الخميس المقبل لمناقشة خفض أسعار الخبر السياحي بعد التراجع الكبير في أسعار الدقيق خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال صبري- خلال تصريح له، الأحد، إن الشعبة ناشدت أصحاب المخابز التفاعل مع آليات السوق وإعادة النظر في تسعير منتجاتها بعد تراجع سعر الدقيق، بأكثر من 40%، مضيفًا أن شعبة المخابز على تواصل مباشر مع جميع المخابز، والتي يصل عددها لأكثر من 30 ألف مخبز لحثها على خفض السعر في أسرع وقت.

موقف أصحاب المخابز بانخفاض تكلفة الخبز

وأضاف أنه بتراجع سعر الدقيق يجب أن تنخفض تكلفة «الرغيف» بنسبة لا تقل عن 25% ليوازي معدلات الخفض في المدخل الرئيسي من الدقيق.

وأكد المتحدث الرسمي لشعبة المخابز باتحاد العام للغرف التجارية أنه لا يوجد آلية لإجبار أصحاب المخابز على خفض السعر، نظرًا لأنهم لا يتلقون دعمًا حكوميًا، حيث يحصل على الدقيق والسولار بسعر السوق الحر، لافتا إلى أن دور الشعبة يقتصر على المناقشات الفعالة مع أصحاب المخابز وتوعيتهم بأهمية خفض أسعارهم، مضيفًا الاستجابة حتى الآن ضعيفة ونأمل أن نجد استجابة قوية من المخابز بعد انتهاء إجازة عيد الفطر وعودة العمل بشكل كامل.

وأضاف أنه أحد المشكلات الرئيسية أيضًا في الخبز السياحي عدو الالتزام بوزن محدد للرغيف ووجود تسعير واضح له، كاشفا عن ضرورة إقرار آلية مناسبة للتسعير الخبر السياحي، وعدم تركه لأهواء أصحاب المخابز نظرا لحساسية هذا المنتج باعتباره من السلع الاستراتيجية.

وأضاف أن منظومة الخبز التمويني لا تغطي سوى 72 مليون مواطن فقط من إجمالي 110 ملايين مواطن، أي أن أكثر من 38 مليون مواطن يتعمدون على الخبز السياحي.

ووكانت الاتحاد العام للغرف التجارية قد كشف عن انخفاضا في أسعار الدقيق الخبز من 26 ألف جنيه إلى نحو 16 ألف جنيه في المتوسط، خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما ينبغي أن ينعكس على أسعار المنتجات.

انخفاض أسعار الدقيق

وقال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الدقيق انخفضت 2000 جنيه خلال يومين ليكون متوسط السعر 16 ألف جنيه لطن، مضيفًا أنه يجب أن ينعكس على كل السلع مثل الخبز السياحي والفينو ومنتجات المخبوزات والبسكويت والمكرونة والدقيق المعبأ للأفراد وغيرها من السلع التي يدخل الدقيق كمون رئيسي فيها.

وأضاف: "ننتظر من المنتجين الإعلان عن قوائم تسعير جديدة تراعي الخفض في مكونات الإنتاج، مشيرًا إلى أن سعر المكرونة السائب قد شهد انخفاضًا أمس ليصل متوسط سعر الكيلو 22 جنيها، ولكن مازال المعبأ لم ينخفض".

وأضاف أن خفض السعر حق من حقوق المواطن الذي تحمل خلال الفترة الماضية تبعات الطفرات الجنونية في سعر الخامات، وبالتالي بجب أن يستفيد أيضًا من تراجعها، مضيفا أن زيادة السعر ليس في مصلحة التجار لأنه يؤثر على رأس مال التاجر.