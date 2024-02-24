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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بديل الخبز في الريجيم

بديل الخبز في الرجيم
بديل الخبز في الرجيم

إذا كنت تبحث عن بدائل للخبز في الريجيم؛ فهناك بعض الخيارات التي يمكنك تجربتها، بحسب ما نشره موقع “إكسبريس”.

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بديل الخبز في الريجيم

الخضروات الورقية

يمكن استخدام الخس أو ورق السبانخ أو ورق الكرنب كبديل للخبز في صنع سندويشات. يمكنك استخدامها كأوراق تحتوي على حشوة صحية مثل الدجاج المشوي أو الخضروات المقلية.

اللفائف الطازجة

يمكن استخدام أوراق الأرز الطازجة كبديل للخبز في صنع السندويشات. بلِّل ورقة الأرز في الماء الساخن لبضع ثوانٍ حتى تصبح لينة، ثم املأها بحشوتك المفضلة مثل الخضروات واللحم المشوي.

الخبز الكامل الحبوب

يمكن اختيار الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة بدلاً من الخبز الأبيض التقليدي. الخبز الكامل الحبوب يحتوي على المزيد من الألياف الغذائية والعناصر الغذائية القيمة.

الكراكرز الصحية

يمكنك اختيار الكراكرز الصحية المصنوعة من الحبوب الكاملة أو البذور كبديل للخبز، تحقق من تركيبة المكونات للتأكد من أنها صحية ومناسبة لاحتياجاتك الغذائية.

الخضروات المقلية

يمكن استخدام شرائح الخضروات المقلية بدلاً من الخبز في صنع سندويشات. قم بقطع الخضروات مثل الباذنجان أو الكوسا أو البطاطا إلى شرائح سميكة واستخدمها كقاعدة لحشوة صحية.

يجب أن تنتبه إلى احتياجاتك الغذائية الفردية والاستشارة مع أخصائي تغذية قبل اتخاذ أي تغييرات كبيرة في نظامك الغذائي، قد يكون من الأفضل توجيه الرغبة في تناول الخبز نحو البدائل الصحية والمغذية.

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