ناجي فرج: البيانات الأمريكية تؤثر على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا

قال الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب، إن الولايات المتحدة الأمريكية وبورصة نيويورك من البورصات العالمية المؤثرة في جميع أنواع السلع، وليس الذهب والفضة والبلاتين فقط، وأي خبر اقتصادي يصدر من الولايات المتحدة يؤثر بشكل مباشر في الأسواق العالمية.

وأضاف ناجي فرج، خلال قناة الحدث اليوم، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية مساهمة مستويات معينة من التضخم في سداد الدين الأمريكي، الذي تجاوز 40 تريليون دولار، دفعت المستثمرين إلى طلب عائد أعلى على السندات، والتي وصلت إلى 5.34%، وهو رقم لم تصل إليه منذ عام 2002، ما أثر على الذهب ودفعه للتراجع من 4187 دولارًا إلى 4139 دولارًا، كما تراجع الذهب محليًا أكثر من 70 جنيهًا.

وأوضح أن الأسواق تترقب البيانات الاقتصادية الأمريكية، ومن بينها قرار تثبيت أسعار الفائدة يومي 27 و28 أكتوبر، خبر تثبيت الفائدة، وهو ما قد يمثل خبرًا إيجابيًا للذهب. وأكد أن الذهب يظل مخزنًا للقيمة، موضحًا أن الذهب قد لا يحقق عائدًا شهريًا، لكنه يحمي المدخرات من التآكل ويحافظ على قيمتها.