قيادي في حركة فتح: مصر تساعد فلسطين وتمنع تهجير شعبها

قال ياسر أبو سيدو، القيادي في حركة فتح، إن مصر قدمت المساعدات للفلسطينيين عبر معبر رفح، ووقفت بجوار سكان القطاع، رافضة خطة التهجير، أو التنازل عن القضية.

وأوضح ياسر أبو سيدو، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن مهاجمة إسرائيل للفلسطينيين في رفح، سيشكل جريمة، كما حدثت “الهولوكوست”.

خطط اليهود

أشار القيادي فى حركة فتح، إلى أن “هتلر عندما نفذ المحرقة؛ كان يريد وقف خطط اليهود في محاولة إسقاط ألمانيا وإفساد دولته”.

وأكد ياسر أبو سيدو: ل"ا نعادي دين اليهودية ..وإنما نعادي ونرفض حركة الصهيونية".