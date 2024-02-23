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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة تكشف: «الفرجة على التلفزيون هتخليك في نص هدومك قدام شريك حياتك»

التلفزيون
التلفزيون

يعد التلفزيون من أشهر الأجهزة الحديثة الموجودة فى كل بيت فى العالم ويستخدم لتسلية الكبار والصغار ومعرفة أحداث العالم، ورغم ظهور الأجهزة الحديثة المتصلة بالإنترنت؛ إلا أنها لم تُغنِ عنه.

ويهتم الباحثون فى مختلف دول العالم، بمعرفة تأثير التلفزيون على الأشخاص، ويقومون بإجراء عدد كبير من الدراسات العلمية حول علاقته بصحة وحياة الإنسان.

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ووفقا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن مشاهدة التلفزيون فى الليل تتسبب فى معاناة الإنسان من مشكلة محرجة ومؤرقة في أثناء النوم. 

ووجد الباحثون، أن مشاهدة التلفزيون فى الليل أو الإفراط  فى استخدامه طوال النهار، مرتبط بمشكلة التبول الليلي، وهي حالة تتسبب فى زيادة الحاجة للتبول في أثناء النوم؛ مما يجعل الإنسان بحاجة للاستيقاظ عدة مرات خلال الليلة الواحدة للذهاب إلى المرحاض، وهو أمر محرج للشخص، ومقلق لشريك الحياة.

التبول الليلي
التبول الليلي

وتوصل الباحثون إلى أن الشباب والكبار الذين يقضون 5 ساعات أو أكثر في مشاهدة التلفزيون، يكونون أكثر عرضة للمعاناة من التبول الليلي بنسبة 48%، وتكون الأعراض أكثر سوءا بين كبار السن، خاصة الرجال المصابين بتضخم البروستاتا.

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