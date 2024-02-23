عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هتلعب بالفلوس .. مواليد هذه الأبراج الأكثر حظا في المال والعمل

الثروة والمال
الثروة والمال

 يبحث الكثير من الأشخاص عن توقعات الأبراج خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالأمور المهنية وأحوال المال والاستثمار.

ووفقا لما جاء في موقع The AstroTwins نعرض لكم في هذا التقرير الأبراج ذات الحظ الجيد فى أمور المال خلال شهر مارس 2024.

البن عدى اللحمة.. أرخص بديل للقهوة لزيادة التركيز

خد بالك.. علامات تكشف البطاطس الفاسدة فى الأسواق

1. برج الحمل:

سيحصل مواليد برج الحمل على فرص جديدة للترقية أو زيادة الراتب خلال شهر مارس وإذا كان لديك مشاريع تجارية فستشهد نموًا ملحوظًا وستكون استثماراتك ناجحة للغاية

2. برج الجوزاء:

يعد من أكثر الأبراج المحظوظة ماليا خاصة خلال شهر مارس وسيحصل على مكافأة أو عمولة كبيرة و يعقد مواليد برج الجوزاء صفقات ناجحة للغاية وسيتمكن من تحقيق أرباح كبيرة من استثماراته.

برج الجوزاء
برج الجوزاء


3. برج السرطان:

يعد من الأبراج المحظوظة التى يبتسم لها الحظ بعد فترة من العناء وسيحصل مواليده على ترقية أو زيادة في الراتب وسيتمكن من توسيع نطاق عمله بالإضافة الىتحقيق أرباح جيدة من الاستثمارات

4. برج العقرب:

يأتى في مقدمة الأبراج ذات الحظ الرائع في الأمور المالية وسيحصل على فرصة عمل جديدة براتب مرتفع.


وتحقق مشاريعه التجارية نجاحًا كبيرًا خلال شهر مارس 2024 وستتمكن من تحقيق أرباح كبيرة من استثماراتك.

 

الأبراج برج السرطان برج الجوزاء توقعات الابراج برج الحمل برج العقرب مواليد برج الجوزاء مواليد برج الحمل شهر مارس 2024 شهر مارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط الديون وانتعاشة للجنيه وانخفاض الأسعار.. مكاسب بالجملة لمصر من صفقة الإمارات الكبرى

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

الحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وميدياما بدوري أبطال أفريقيا

مفاجأة.. فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

185 مليار دولار و170 مليون متر| تفاصيل صفقة الإمارات الكبري.. و"الحكومة" توجه رسالة للمصريين

بعد إعلان الصفقة الكبرى.. انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء إلى 56 جنيهًا

رئيس الوزراء : الإمارات تضخ 150 مليار دولار للاستثمار في رأس الحكمة

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

موضوعات متعلقة

مشاكل المعدة المتكررة علامة على مرض خطير والتأخر في علاجه يسبب السرطان

في غمضة عين.. حيل منزلية للتخلص من الحموضة نهائيا

الكيلو بـ 4 جنيه.. طريقة عمل مخلل اللفت باللون الأحمر

لرمضان.. طريقة تخزين كفتة الأرز بخطوة واحدة

بدون فراخ أو بيض.. طريقة عمل البانيه الكداب تشعل السوشيال ميديا

وداعا هاني الناظر .. مواقف إنسانية لا تنسى وحملات دعم

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق بمذاق احترافى

وفاة هانى الناظر.. لأول مرة جمال شعبان يتملكه الحزن فماذا قال؟

ترشيحاتنا

الإسكان: إعلان وصول الصرف الصحي للمدن بنسبة 100% نهاية 2024

حماس: لا نمانع هدنة لستة أسابيع فقط

ما حقيقة استجابة الدعاء في النصف من شعبان .. وما هي الليالي الثابتة؟

منظمة أوروبية تزف بشرى سارة عن الاقتصاد المصري في 2025

انتخابات المهندسين .. انتهاء عملية التصويت وبدء الفرز

بصناعة موديست| حسين الشحات يسجل للأهلي في مرمى ميدياما الغاني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتلعب بالفلوس .. مواليد هذه الأبراج الأكثر حظا في المال والعمل

سالي عبد السلام تثير ضجة بجمبسوت جلد ملفت

نجم الزمالك يسبّ سيد عبد الحفيظ بعد الخطوبة .. ماذا حدث؟

مشاكل المعدة المتكررة علامة على مرض خطير والتأخر في علاجه يسبب السرطان

فيديو

فرص عمل وانتهاء أزمة الدولار.. تفاصيل أكبر صفقة استثمارية في مصر

ظاهرة جوية تتسبب في سقوط أمطار.. تحذير من الأرصاد

ضربوه.. سبب تعليق شاب سوري على عمود في لبنان.. فيديوجراف

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ