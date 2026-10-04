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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مع دخول الشتاء.. الإعلامية لميس الحديدي: قوافل دخلت غزة بالمساعدات ورافعه الأعلام المصرية

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمود زيدان

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن غزة كثيرًا ما تُنسى وسط الأحداث، مشيرة إلى أن العالم كله نسي غزة إلا مصر، متابعة أن هناك فيديو لقوافل مصرية تدخل إلى غزة مع دخول فصل الشتاء، حاملة الأعلام المصرية ومساعدات لأهالي القطاع.

وأكدت أن هذا أقل شيء يمكن تقديمه، سواء من المصريين من خلال التبرعات للهلال الأحمر أو من الهلال الأحمر نفسه، معربة عن أمنيتها في أن يواصل العالم كله تبرعاته لأهل غزة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ اليونيسف يقول إن 84% من سكان غزة، أي مليون و760 ألف شخص، يعيشون في مواقع نزوح وملاجئ غير ملائمة ومعرضون للبرد، مشيرة إلى أن 11 طفلًا على الأقل من الرضع توفوا بسبب انخفاض حرارة الجسم خلال الشتاء الماضي في غزة.

وأوضحت أن 650 ألف طفل في غزة قد يحتاجون إلى دعم خاص وحماية خلال فصل الشتاء، مؤكدة أهمية الاستعداد لهذه الظروف.

وأشارت إلى أن اللجنة المصرية عقدت اليوم مؤتمرًا بعنوان «سند وأمان»، وأطلقت حملة «إيد بإيد» لتجهيز قوافل الشتاء، داعية جميع الناس وكل القادرين على التبرع عن طريق الهلال الأحمر لمساعدة أهالي غزة. 

وأكدت أن هذه القوافل تأتي تحت عنوان «سند وأمان»، مجددة رسالتها بأن مصر، بينما ينسى العالم كله غزة، لا تنسى غزة.

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