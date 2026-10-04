قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفوضية الاتحاد الأفريقي: مصر شريك أساسي في تعزيز السلم والأمن والتكامل والتنمية بأفريقيا
أيمن سلامة: صراع القوميات يهدد استقرار إثيوبيا وآبي أحمد يسعى لتفكيك نظام الحكم الذاتي
صلاح حليمة: البيان الرباعي يعكس تنسيقًا إقليميًا في ظل الأوضاع الإثيوبية المتصاعدة
وزير الطاقة الأمريكي: ترامب يدرك مسبقا مخاطر حرب إيران على تدفقات النفط
مدبولي يكشف ملامح اقتصاد الجمهورية الجديدة: الصناعة والتصدير والاستثمار في قلب المرحلة المقبلة
الذهب يتراجع تحت ضغط السندات الأمريكية.. ناجي فرج يكشف مصير المعدن الأصفر
محمد عبدالعاطي: «مصر لا تطلب بدعة في ملف النيل.. وإدارة الأنهار الدولية تقوم على التوافق»
معمرة القليوبية.. وفاة الحاجة عطيات عن عمر ناهز 107 أعوام في شبين القناطر
أروقة القرآن 2026 .. شروط القبول وأعداد الدارسين ورابط التقديم
بحضور رامافوزا.. جوهر نبيل ودياب وأبوريدة يشهدون مباراة مصر وجنوب أفريقيا
غرامة فاتورة الكهرباء 7% .. موعد تطبيقها والفرق عن زيادة الأسعار
الميراث والضرائب العقارية.. هل يقدم كل وريث إقرارًا منفصلًا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبيرة شون أفريقية: قمة العلمين جاءت في توقيت بالغ الأهمية لحماية أمن البحر الأحمر

أماني الطويل
أماني الطويل
محمود زيدان

قالت الدكتورة أماني الطويل، الخبيرة في الشئون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أهمية الاجتماع التشاوري الرباعي كانت «قصوى» ومرتبطة بالتوقيت، موضحة أن التوقيت يأتي في ظل تهديدات أساسية لأمن البحر الأحمر، والحرب في السودان، والحرب الداخلية في إثيوبيا التي يمكن أن تتطور إلى حرب إريترية إثيوبية. 

وأضافت أن هذه التفاعلات في منطقة شرق إفريقيا المؤثرة جدًا على البحر الأحمر وأمنه جاءت معها القمة لمحاولة التفاهم أولًا على حجم التهديدات وكيفية التعامل معها، وتقليل المخاطر، فضلًا عن بحث ضوابط التعامل في الإقليم، ومنها عدم التدخل في الشئون الداخلية، واحترام الأنهار المشتركة، ودعم الدولة الوطنية، بمعنى عدم الاعتراف بكيانات موازية سواء في السودان أو في صوماليلاند، ودعم السودان في هذه المرحلة للحفاظ على وحدة أراضيه، والتأكيد على ملكية البحر الأحمر للدول المشاطئة له بشكل مباشر.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ كل هذه الأمور جرى بحثها في إطار التهديدات المرتقبة وحجم التهديدات الحالية الكبيرة، مشيرة إلى أن القاسم المشترك بين الدول الأربع يتمثل في أمن البحر الأحمر وسلامة الدولة الوطنية. 

وأوضحت أن التهديدات الموجودة مرتبطة بالأمن، وأمن البحر الأحمر، والأمن المائي في حوض النيل، أو على الأقل فيما يتعلق بسد النهضة، لافتة إلى أن هذه النقطة عالجها البند الخاص باحترام الأنهار العابرة للدول، أي الأنهار المشتركة، وعدم التصرفات الأحادية على هذه الأنهار، والتمسك بالقانون الدولي في هذه المسألة.

وأشارت الطويل إلى أن إثيوبيا ستستخدم الاجتماع،  باعتباره موجهًا إليها، نظرًا إلى أن لديها حاجة إلى هذا التوظيف للاجتماع في ظل حجم الأزمة الداخلية الكبيرة الموجودة فيها. 

وأضافت أن القوات الإثيوبية استطاعت استعادة مطار ميكيلي مرة أخرى، وهو مطار منطقة تيجراي، لكن المخاطر ما زالت موجودة، نظرًا إلى أن النطاق العملياتي متعدد ومرتفع.

 وفي المقابل، أكدت أن بيان العلمين يتحدث عن الحوار وعدم رفض التدخلات الخارجية، وعدم تدخل أي دولة في شؤون الدول الأخرى، معتبرة أن هذه مبادئ مهمة يجب أن تستمع إليها كل الدول المجاورة، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في افتتاح أعمال اليوم عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مؤكدًا أن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى باعتبار ذلك ليس عقيدة مصرية.

أخبار توك شو تقارير خبيرة خبير إفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

اجازة 6 اكتوبر2026

3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

الأهلي

3 غيابات في الأهلي أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

الطقس في مصر

أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا وتحذيرات شديدة

منتخب مصر للشباب

لحسم التأهل.. موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا

بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

ترشيحاتنا

التنمية الشاملة تتواصل بمحافظة بورسعيد .. و«قطار التطوير» ينطلق بقوة غير مسبوقة داخل حي الزهور

التنمية الشاملة تتواصل بمحافظة بورسعيد.. و«قطار التطوير» ينطلق بقوة في حي الزهور

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال رفع كفاءة ورصف طريق أبو طرطور والداخلة

شركة مياة

مياه المنوفية: ضعف المياه بقرية مليح لإجراء صيانة للمحطة البحاري

بالصور

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد