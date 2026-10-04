التحقيق مع رئيس الوزراء البلجيكي السابق بشأن الإشراف على متدربي البرلمان الأوروبي

يخضع رئيس الوزراء البلجيكي السابق جي فيرهوفشتات، للتحقيق من قبل المدعين الفيدراليين البلجيكيين بشأن الإشراف على متدربي البرلمان الأوروبي خلال فترة عمله كقائد للمجموعة الليبرالية.

وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأوروبية، اليوم الأحد، أن التحقيق بدأ هذا العام على ما يبدو. ويركز على الفترة من 2009 إلى 2019 عندما ترأس فيرهوفشتات مجموعة تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا في البرلمان. وحلت مجموعة تجديد أوروبا محل تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا بعد انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2019.

وأكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي مطلع على الأمر، والذي منح السرية للتحدث بحرية، لبوليتيكو أن فيرهوفشتات يخضع للتحقيق بسبب الطريقة التي أشرف بها على المتدربين البرلمانيين. وقالوا إن التحقيق بدأه المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) ومكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO)، ولكن يجري تنفيذه الآن من قبل السلطات البلجيكية نيابة عن هيئات الاتحاد الأوروبي.

وقال المحاميان كريستين موسش وكوينتن دي كيرسمايكر، اللذان يمثلان فيرهوفشتات في القضية، : "طلب OLAF مجرد معلومات من موكلنا بشأن الإشراف على عدد من المتدربين (...) والتي لم يكن مشاركا فيها بشكل شخصي، بصفته رئيسا للمجموعة."

وأضاف المحاميان: "لم يتم إجراء مقابلة مع فيرهوفشتات نفسه بعد، ولا توجد حالياً أي اتهامات محددة موجهة إليه. وهو يتعاون بشكل كامل مع OLAF وقدم التوضيحات المطلوبة بشفافية تامة".

ورفض فيرهوفشتات التعليق أكثر من ذلك عندما تحدثت بوليتكيو معه لطلب التعليق.