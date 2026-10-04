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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستوحى من هجمات 11 سبتمبر .. مصدر : الحمامي كان يخطط لتحطيم أبراج عزرائيلي

أبراج عزرائيلي
أبراج عزرائيلي
محمود نوفل


أفادت تقارير عبرية بأن مساعد الطيار، الذي يُعتقد بأنه حاول إسقاط رحلة "فلاي دبي" المتجهة من دبي إلى تل أبيب، كان يخطط لتحطيم الطائرة فوق أبراج "عزرائيلي".

وأشار الاعلام العبري إلى أن هذه المعلومات جاءت نقلاً عن مسئول إماراتي رفيع المستوى تحدث إلى الصحفية.

ووفقاً للمصدر، فإن "همام الحمامي" -البالغ من العمر 29 عاماً- كان يخطط لتحطيم الطائرة فوق أحد الأبراج في إسرائيل، في هجوم مستوحى من هجمات 11 سبتمبر 2001.

وتشير المعلومات إلى أن  المشتبه به كان سيقوم  بإبعاد القائد الهندي عن العمل ثم السيطرة على قمرة القيادة لتوجيه الطائرة نحو إسرائيل.

وكان الحمامي قد حصل سابقاً على ترخيص من الطيران العماني بسبب مواقفه المتطرفة، ومُنع من ممارسة مهنة الطيار في بلاده.

وأشار المصدر إلى أن السلطات الإماراتية تعتزم المطالبة بعقوبة الإعدام في نهاية التحقيق، رغم عدم وجود حالات وفاة بين الركاب.

فلاي دبي أبراج عزرائيلي تل أبيب مساعد الطيار العماني همام الحمامي هجمات 11 سبتمبر

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