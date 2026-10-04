قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفوضية الاتحاد الأفريقي: مصر شريك أساسي في تعزيز السلم والأمن والتكامل والتنمية بأفريقيا
أيمن سلامة: صراع القوميات يهدد استقرار إثيوبيا وآبي أحمد يسعى لتفكيك نظام الحكم الذاتي
صلاح حليمة: البيان الرباعي يعكس تنسيقًا إقليميًا في ظل الأوضاع الإثيوبية المتصاعدة
وزير الطاقة الأمريكي: ترامب يدرك مسبقا مخاطر حرب إيران على تدفقات النفط
مدبولي يكشف ملامح اقتصاد الجمهورية الجديدة: الصناعة والتصدير والاستثمار في قلب المرحلة المقبلة
الذهب يتراجع تحت ضغط السندات الأمريكية.. ناجي فرج يكشف مصير المعدن الأصفر
محمد عبدالعاطي: «مصر لا تطلب بدعة في ملف النيل.. وإدارة الأنهار الدولية تقوم على التوافق»
معمرة القليوبية.. وفاة الحاجة عطيات عن عمر ناهز 107 أعوام في شبين القناطر
أروقة القرآن 2026 .. شروط القبول وأعداد الدارسين ورابط التقديم
بحضور رامافوزا.. جوهر نبيل ودياب وأبوريدة يشهدون مباراة مصر وجنوب أفريقيا
غرامة فاتورة الكهرباء 7% .. موعد تطبيقها والفرق عن زيادة الأسعار
الميراث والضرائب العقارية.. هل يقدم كل وريث إقرارًا منفصلًا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التموين: 65 مليون مستفيد من منظومة الخبز المدعم.. والرغيف كما هو بـ20 قرشًا

الخبز
الخبز
محمد البدوي

أكد الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، استمرار ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين عند 20 قرشًا، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على استقرار المنظومة التي يستفيد منها ملايين المواطنين.

وقال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن «العيش المدعم زي ما هو بـ20 قرش على البطاقة والمواطن هيتوفر له زي ما هي»، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل عنصر طمأنة لحاملي البطاقات التموينية.

وأوضح أن منظومة الخبز المدعم يستفيد منها أكثر من 24 مليون أسرة، بإجمالي نحو 65 مليون مستفيد، وهو ما يجعل الحفاظ على انتظامها واستقرارها أولوية أساسية.

وأضاف أن المواطنين الذين لا يمتلكون بطاقات تموينية يعتمدون على المخابز الحرة، ولذلك كان من الضروري التأكيد بالتوازي على ثبات أسعار وأوزان الخبز الحر والفينو.

 الوصول إلى حالة من التوازن

وأشار كمال إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر عناصر تكلفة إنتاج الخبز الحر، بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى حالة من التوازن تحقق مصلحة المواطن وصاحب المخبز في الوقت نفسه.

استقرار أسعار الخبز الحر والفينو

وأكد أن الوزارة ستواصل عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، لمراجعة تطورات السوق ومصادر التكلفة والمعروض من الدقيق، بما يساهم في الحفاظ على استقرار أسعار الخبز الحر والفينو. وتؤكد الوزارة أن الأسعار والأوزان المحددة في التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 ما زالت سارية وملزمة.

وشدد أحمد كمال على أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان حصول المواطن على سلعة أساسية بسعر مناسب، مع توفير هامش ربح معقول لأصحاب المخابز يضمن استمرار النشاط وعدم تحميل المستهلك أعباء إضافية.

التموين وزير التموين سعر رغيف الخبز أسعار الخبز الحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

اجازة 6 اكتوبر2026

3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

الأهلي

3 غيابات في الأهلي أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

الطقس في مصر

أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا وتحذيرات شديدة

منتخب مصر للشباب

لحسم التأهل.. موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا

بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

ترشيحاتنا

التنمية الشاملة تتواصل بمحافظة بورسعيد .. و«قطار التطوير» ينطلق بقوة غير مسبوقة داخل حي الزهور

التنمية الشاملة تتواصل بمحافظة بورسعيد.. و«قطار التطوير» ينطلق بقوة في حي الزهور

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال رفع كفاءة ورصف طريق أبو طرطور والداخلة

شركة مياة

مياه المنوفية: ضعف المياه بقرية مليح لإجراء صيانة للمحطة البحاري

بالصور

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد