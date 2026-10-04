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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحضري ينتقد عدم مشاركة مهدي سليمان أمام جنوب إفريقيا

الحضري
الحضري
عمرو مصطفى

انتقد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، عدم مشاركة مهدي سليمان خلال مواجهة الفراعنة أمام جنوب إفريقيا، في المباراة الودية المقامة على استاد القاهرة الدولي، مؤكدًا أن الجهاز الفني كان يجب أن يمنح الحارس فرصة للمشاركة.

الحضري ينتقد عدم مشاركة مهدي سليمان أمام جنوب إفريقيا

وقال الحضري، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون سبورت: «كنت أتمنى أن يشارك مهدي سليمان، لأن مصطفى شوبير خاض جميع المباريات مؤخرًا، سواء في كأس العالم أو خلال المعسكر الحالي».

وأضاف: «اليوم جنوب إفريقيا، يدفع بالحارس الثاني ويمنحه فرصة للمشاركة، وكنا نتمنى أن يشارك مهدي سليمان، حيث كان لا بد أن يشارك؛ لكي تعرف مستوى الحارس الثاني عندك، ولو حصلت ظروف أو إصابة لشوبير لا قدر الله، في حالة غياب الشناوي».

وتابع حارس منتخب مصر السابق: «جيلنا مختلف عن الجيل الحالي، في أيام الفيفا كنا نلعب مباراة واحدة أو اثنتين رسميتين، ولم تكن هناك مباريات ودية كثيرة، لذلك كنت أنا أشارك، لكن في المباريات الودية كان يشارك عبد الواحد السيد أو عبد المنصف».

وأكد الحضري أن منح الحارس الثاني فرصة في المباريات الودية؛ يمثل أمرًا مهمًا من أجل الوقوف على مستواه وتجهيزه تحسبًا لأي ظروف طارئة قد تواجه المنتخب خلال الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

الحضري عصام الحضري جنوب إفريقيا مهدي سليمان

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