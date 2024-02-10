التطبيق خلال أيام| مزايا منظومة كارت الخبز المشحون لغير حاملي البطاقات التموينية

يُعدّ الخبز عنصرًا أساسيًا في حياة المصريين، فهو حاضرٌ في كل وجبة، من فطور الصباح إلى عشاء الليل، و يُشكل رغيف الخبز رمزًا للحياة، وقوتًا يعتمد عليه المواطن بشكلٍ رئيسي في تلبية احتياجاته الغذائية.

صرف الخبر دون بطاقة تموين

ومع تصاعد حدة أزمة ارتفاع أسعار العيش الحر، تدخلت الحكومة لإنقاذ الموقف من خلال وضع حلول عاجلة، حيث أن كشفت مصادر خاصة عن قرب تطبيق منظومة كارت الخبز المشحون لغير حاملي البطاقات التموينية، لافتة إلى عودة النقاشات حوله في اجتماعات مكثفة بين وزارة التموين والشعبة العامة للمخابز في اتحاد الغرف التجارية.

وأوضحت المصادر، أنّه كان مقررا تطبيق منظومة كارت الخبز دون بطاقة تموينية في يناير الماضي مع بداية عام 2024، لافتة إلى أنّ وزارة التموين جاهزة من خلال 30 ألف مخبز بلدي لطرح العيش من خلالها لجميع المواطنين دون بطاقة تموينية.

من جانبه، قال المهندس عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إنّ الشعبة مستعدة لتطبيق تعليمات وزارة التموين الخاصة بشأن طرح رغيف العيش البلدي الذي يتم صرفه للمواطن على بطاقة التموين بسعر 5 قروش بالسعر المدعم، ليكون بسعر جنيه واحد من غير بطاقة.

وأضاف غراب، أنّ المنظومة توفر على المواطن جنيه كامل في سعر الرغيف، موضحا أنّ سعر رغيف العيش الحر السياحي حاليا جنيهين، في حين أنّ رغيف العيش البلدي بنفس مواصفاته هو الذي سيتم بيعه للمواطن بجنيه واحد فقط بدلا من جنيهين سعر الرغيف الحر.

وتعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح الخبز الحر عن طريق المخابز البلدية بسعر مخفض وهو جنيه واحد لكل رغيف لغير حاملي بطاقات التموين عن طريق كارت الخبز الحر وذلك مقارنة بسعر جنيه ونصف جنيه أو جنيهين في المخابز السياحية.

21 مليون بطاقة تموينية

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية الخبز الحر من خلال كارت الخبز الحر الذي سيتم إتاحته بالتعاون بين وزارتي التموين والاتصالات عن طريق مكاتب البريد والذي يتاع إعادة شحنه بفئات 20 و 50 و100 جنيه ومضاعفاتها.. وفق تصريحات عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز بالغرف التجارية.

ويأتي اقتراح طرح الخبز الحر عبر 30 ألف مخبز بلدي تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بعد اقتراح من الشعبة العامة للمخابز في بيع الخبز الحر بسعر التكلفة لغير حاملي بطاقات التموين مع استمرار حصول المواطن صاحب بطاقة التموين على رغيف الخبز المدعم بسعر 5 قروش.

ومن المقرر أن يتم تعويض المخابز من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية مقابل بيع الخبز الحر بالكارت الذكي وفق سعر تناقشه الوزارة مع الشعبة العامة للمخابز هو سعر تكلفة إنتاج رغيف الخبز بالإضافة إلى هامش الربح الذي تتفاوض عليه شعبة المخابز مع التموين.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين التجارة الداخلية موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي من حيث المبدأ على طرح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية لافتا الى تجربة المنظومة الجديدة في عدد من المخابز.

وقال وزير التموين خلال تصريحات سابقة إن سعر تكلفة انتاج الرغيف البلدي المدعم تصل إلي 1 جنيه، في حين يتم طرحه بسعر 5 قروش على البطاقة التموينية.. ويستفيد من منظومة الخبز المدعم 72 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية، ويتم انتاج يوميًا من 250 إلي 275 مليون رغيف يوميًا.

التلاعب بالأسعار والأوزان

وفي السياق نفسه، أكدت مصادر مطلعة، أنّ منظومة طرح رغيف الخبز البلدي تهدف للتيسير على المواطنين في شراء الخبز من المخابز البلدية التي تخضع لرقابة وزارة التموين، بدلا من شرائه من المخابز السياحية التي لجأت إلى رفع سعر رغيف العيش بشكل مبالغ.

وأشارت المصادر، إلى أنّ وزارة التموين ستوفر حصصا إضافية من الدقيق للمخابز البلدية بعد بدء المنظومة، لسد حاجة إنتاج المزيد من أرغفة العيش لجميع المواطنين بالسعر الحر.

وتنتج وزارة التموين يوميا نحو 270 مليون رغيف عيش بلدي يتم صرفه للمواطنين حاملي البطاقات التموينية البالغ عددهم 64 مليون مواطن يستحق كل مواطن منهم 5 أرغفة يوميا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

والجدير بالذكر، أن تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، لإصدار قرار وزاري بمد عمل المخابز البلدية بالمحافظات لفترة مسائية لمواجهة ارتفاع أسعار الخبز السياحي، وتزامنًا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضحت عبدالحميد، أن سعر الرغيف السياحي أصبح مسألة تُؤرق المواطنين، حيث يمثل مشكلة كبيرة لملايين المواطنين ممن لا يصرفون الخبز عبر البطاقة التموينية، لذلك يلجأون إلى الخبز السياحي غير المدعم، حيث قررت المخابز السياحية رفع سعر رغيف الخبز إلى 3 جنيهات، بدلًا من جنيهن، وهذا يعني زيادة بنسبة 33%، وتختلف أسعاره من منطقة إلى أخرى.

وأضافت أن هناك قرار وزاري صدر في عام 2022 يتضمن التفاصيل المتعلقة بالأوزان والأسعار المحددة للخبز الإفرنجي ورغيف الفينو وسعر الخبز السياحى، منعًا لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار والأوزان، بتحديد سعر الخبز السياحي بجنيه واحد لوزن 70 جرامًا، ولفتت إلى 80% من المخابز السياحية والتي يقدر عددها بما يزيد عن 30 ألف مخبز لا تلتزم بالتسعيرة المقررة، وفي حالة الالتزام بالتسعيرة يتم إنقاص وزن الرغيف، ويُصبح أقل وزنًا وجودة.