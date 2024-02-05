بشرى من الحكومة للمواطنين بشأن رغيف العيش.. والتطبيق خلال أيام

يعد الخبز من أهم السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن المصري بشكل أساسي في الثلاثة وجباته اليومية، وتعتبر مسألة رفع الدعم عن رغيف الخبز من القضايا الهامة التي تثير اهتمام وتساؤلات المواطن المصري.

موعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة

وفي هذا الصدد، كشف خالد صبري المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة لمخابز الجمهورية أن المخطط الذي اقترحه عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز على وزارة التموين سيطبق قريبا، وهي منظومة جديدة ستطبق على المخابز السياحية وستشمل المواطنين الذين لا يحملون بطاقة تموين ولا يحصلون على دعم رغيف الخبز حيث سيحصل من لا يحملون البطاقة التموينة ويصل عددهم لأكثر من 40 مليون مواطن على رغيف خبز بحجم 90 جرام وبسعر جنيه للرغيف.

وأكد خالد صبري في تصريحات صحفية، أن هذ المقترح كان من المفترض أن يطبق في يناير الماضي، لكنه سيطبق خلال الفترة المقبلة وقريبا حيث أننا لدينا في مصر 30 ألف مخبز يتعامل مع الرغيف المدعم ولديه قاعدة بيانات كبيرة.

وحول آلية تطبيق ذلك المخطط أكد أنه سيطبق من خلال كارت يسمى كارت ميزة وسيحصل المواطنون على خبز بقيمة جنيه فقط للرغيف بجودة جيدة ووزن 90 جرام لافتا إلى أن مصر تنتج يوميا 270 مليون رغيف خبز.

وتنتج المخابز التموينية 100 مليار رغيف بلدي سنويًا بمعدل 275 مليون رغيف يوميًا، وارتفعت تكلفة إنتاج الرغيف الواحد من 65 قرشًا قبل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية إلى 80 قرشًا بعد الحرب، ثم زادت التكلفة إلى 90 قرشًا بعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، حسب بيانات رسمية.

طرح العيش دون بطاقة تموينية

ومن جانبها، كشفت مصادر خاصة عن قرب تطبيق منظومة كارت الخبز المشحون لغير حاملي البطاقات التموينية، لافتة إلى عودة النقاشات حوله في اجتماعات مكثفة بين وزارة التموين والشعبة العامة للمخابز في اتحاد الغرف التجارية.

وأضافت المصادر- خلال تصريحات صحفية، أنّه كان مقررا تطبيق منظومة كارت الخبز دون بطاقة تموينية في يناير الماضي مع بداية عام 2024، لافتة إلى أنّ وزارة التموين جاهزة من خلال 30 ألف مخبز بلدي لطرح العيش من خلالها لجميع المواطنين دون بطاقة تموينية.

من جانبه، قال المهندس عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إنّ الشعبة مستعدة لتطبيق تعليمات وزارة التموين الخاصة بشأن طرح رغيف العيش البلدي الذي يتم صرفه للمواطن على بطاقة التموين بسعر 5 قروش بالسعر المدعم، ليكون بسعر جنيه واحد من غير بطاقة.

وأضاف غراب- خلال تصريحات له، أنّ المنظومة توفر على المواطن جنيه كامل في سعر الرغيف، موضحا أنّ سعر رغيف العيش الحر السياحي حاليا جنيهين، في حين أنّ رغيف العيش البلدي بنفس مواصفاته هو الذي سيتم بيعه للمواطن بجنيه واحد فقط بدلا من جنيهين سعر الرغيف الحر.

وأكدت مصادر مطلعة، أنّ منظومة طرح رغيف الخبز البلدي تهدف للتيسير على المواطنين في شراء الخبز من المخابز البلدية التي تخضع لرقابة وزارة التموين، بدلا من شرائه من المخابز السياحية التي لجأت إلى رفع سعر رغيف العيش بشكل مبالغ.

إنتاج المزيد من أرغفة العيش

وأشارت المصادر، إلى أنّ وزارة التموين ستوفر حصصا إضافية من الدقيق للمخابز البلدية بعد بدء المنظومة، لسد حاجة إنتاج المزيد من أرغفة العيش لجميع المواطنين بالسعر الحر.

وتنتج وزارة التموين يوميا نحو 270 مليون رغيف عيش بلدي يتم صرفه للمواطنين حاملي البطاقات التموينية البالغ عددهم 64 مليون مواطن يستحق كل مواطن منهم 5 أرغفة يوميا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

وفي السياق نفسه، تصدرت أزمة ارتفاع سعر رغيف الخبز السياحي إلى 3 جنيهات، اهتمام قطاع كبير من الشعب، وحمل البعض الحكومة مسؤولية هذا الارتفاع، فيما طالب البعض الآخر بترشيد الاستهلاك والبعد عن الرفاهيات للمرور من الأزمة الاقتصادية التى نعيشها.

ورغيف الخبز السياحي حر التداول، وقبل الحرب الروسية الأوكرانية كان طن الدقيق بسعر 9000 جنيه وحاليا وصل لـ 34000 جنيه، وبالتالي هناك تحرك سعر الرغيف لـ3 جنيهات.

وشهد سعر طن الدقيق الحر زيادة قيمتها 11 ألف جنيه خلال آخر شهر الأمر أدى إلى تحرك سعر رغيف الخبز السياحي، والدقيق الحر الذي يستخدم في إنتاج رغيف الخبز السياحي يتم استيراده من الخارج وهو ليس في سيطرة الحكومة.

والجدير بالذكر، أن أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار وتشديد الرقابة والحملات التموينية على المخابز، لمتابعة سير العمل وانتظامه والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين، جاء ذلك خلال متابعته الحملة التموينية التي قامت بها مديرية التموين فجر اليوم للمرور علي المخابز البلدية للتأكد من عدم تلاعب أصحاب المخابز في الأوزان وتوفير رغيف عيش مطابق للمواصفات للمواطنين بجميع المخابز.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا إنتاج خبز ناقص الوزن شريحة أولى وثانية ومحضرين لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين.

وفي السياق ذاته تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط سيارة نقل محملة بعدد ١٦٠ شكارة بإجمالي 8 أطنان دقيق مدعم والمخصص للمخابز البلدية، وذلك قبل بيعها في السوق السوداء للتربح ماليا دون وجه حق وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.