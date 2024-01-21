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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لمواجهة الجوع ونقص الغذاء..فلسطينيون يطلقون حملة لتوزيع الخبز في غزة

غزة
غزة

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا مصورا عن إطلاق لتوزيع الخبز على الشعب الفلسطيني، حيث تكافح العائلات في غزة للحصول على الغذاء والإمدادات وسط الحرب المستمرة على القطاع.
 

وأطلق عدد من المتطوعين حملة لتوزيع الخبز على المحتاجين، حيث قامت مؤسسة عطايا الخيرية بخبز آلاف الأرغفة في مدينة رفح، حيث قامت الفرق بتجميعها وتوزيعها على الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات النزوح.

وأدت الحملة العسكرية إلى سحق قسم كبير من الأراضي وتشريد أكثر من 80% من سكان القطاع الذين يبلغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

ولم يسمح الحصار الإسرائيلي إلا بدخول قدر ضئيل من المساعدات إلى غزة وأدى إلى انتشار الجوع وتفشي الأمراض.
 

الشعب الفلسطيني غزة مدينة رفح فضائية “يورونيوز” الحصار الإسرائيلي

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